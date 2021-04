Coronavirus en Argentina: reportan 29.472 nuevos casos y marca nuevo récord diario de contagios

Otras 160 personas murieron y 29.472 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 59.084 los fallecidos desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Con estos registros, suman 2.658.628 positivos en el país, de los cuales 2.324.107 son pacientes recuperados y 275.437 son casos confirmados activos. Según indica el parte epidemiológico, en Argentina hay 3.971 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 64,3% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 73,8%.

Both comments and pings are currently closed.