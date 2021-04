Máximo Kirchner: “Quienes empeoraron los índices educativos del país ahora dicen tener una receta para mejorarlos”

El presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, habló en una entrevista radial y comentó sus sensaciones luego del ida y vuelta entre Nación y Ciudad por las clases presenciales. “Vamos a salir adelante, vamos a seguir vacunando. Esto va a ceder y nuestros pibes y pibas no solo van a volver a las clases presenciales, sino que vamos a hacer todo lo posible para que cuando lo hagan sea bien alimentados, algo que no le importó al macrismo”, indicó. En relación a las medidas anunciadas para el AMBA, el diputado indicó que “estos diez dias hábiles deben servir para bajar los contagios”. Además se refirió a que una vez que pase la Pandemia deberemos trabajar y focalizar en fortalecer la educación primaria que es un período fundamental para el aprendizaje. “Es el tiempo en que los pibes y pibas empiezan a leer, a escribir, a sumar y restar. En ese tiempo es muy importante -no solo la presencialidad- sino también que vayan bien alimentados a las escuelas. El neoliberalismo cuando habla de presencialidad se olvida de las condiciones en que se enseña y de cómo muchos chicos llegan a las escuelas”. “Esta sensibilidad oportunista que muestran ante un tema tan complejo como al pandemia seria bueno que se extienda a otros ámbitos que no solo tienen que ver con al educación; ayudaría mucho, para que a medida que vayamos saliendo de la pandemia global podamos construir una Argentina para los 45 millones”, expresó el diputado nacional. “Tenemos que trabajar para construir un país para 45 millones no para 20 como proponen algunos dirigentes”, señaló. “Creo que la actitud que están teniendo tiene mucho que ver con al complejidad política de Juntos por el Cambio o Cambiemos, no se bien la razón social que tienen ahora, y que hoy Macri termina conduciéndolos y eso complejiza mucho las cosas”. El presidente del Bloque del Frente de Todos recordó que, durante la administración de Macri, se eliminó el Fútbol para Todos con la promesa de construir 3 mil jardines. “No hubo ni fútbol, ni jardines. Que importante hubiera sido que, aunque sea el 20% de esos jardines se hubieran construido en este contexto de Pandemia. No los hicieron, ni siquiera con la plata del FMI”. En relación al Fondo Monetario Internacional y las negociaciones que se vienen realizando para enfrentar la deuda que dejó la administración de Macri a todos los argentinos y argentinas, Máximo insistió en la necesidad de acuerdos responsables. “Estamos planteando que los argentinos y argentinas necesitan tiempo, no el gobierno, porque un gobierno dura cuatro años, y esta negociación excede a este gobierno”. “Hay que ser responsables, no solo con lo que se dice que se puede hacer y cumplir puertas afuera, sino y ante todo puertas adentro con los argentinos y argentinas para salir adelante”, expresó.

