En el aniversario de Claypole Cascallares inauguró obras para esa localidad

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, celebró el 137° aniversario del origen de la localidad de Claypole con la inauguración de obras que permitirán brindarle más y mejores servicios a los vecinos. “En un nuevo aniversario de esta querida localidad estamos inaugurando obras que son verdaderamente trascendentales y muy importantes para seguir ampliando servicios y derechos a los vecinos y vecinas. Nuestro compromiso es seguir trabajando cada día para que Claypole continúe creciendo”, remarcó Cascallares. En principio el jefe comunal inauguró el nuevo edificio de la Delegación Municipal que está ubicada en la calle 17 de Octubre, entre Bravo y Coquimbo, tiene un total de 190 metros cuadrados que incluyen un área de atención al público, tres espacios administrativos, cuatro puestos de trabajo para el personal, núcleo sanitario y sala para reuniones. La nueva sede se encuentra a pasos de la Estación de Trenes de Claypole y ya atiende al público. En este sentido, el delegado Damián Aranda destacó las “nuevas instalaciones de la delegación permitirá seguir trabajando para brindar un mejor servicio a toda la comunidad”. Luego, en un emotivo homenaje, se colocó una ofrenda floral al pie del busto de San Luis Orione, en la Estación de Claypole, en un acto que contó con la participación del padre Hernán Cruz Martín y representantes del Grupo de Scout Nuestra Sra. de Lourdes y del Grupo Scouts Itatí N°17. Por último, el intendente Mariano Cascallares recorrió las obras de refacción y ampliación que se realizaron en el Jardín de Infantes Nº 956, ubicado en Bollini N° 170, y entregó material didáctico, donde anteriormente funcionaba la vieja delegación local. En el establecimiento se crearon dos nuevas aulas, dependencias, baños para las maestras y módulos sanitarios para los alumnos y alumnas. En esta línea, la directora del establecimiento, Ingrid Karlés, destacó que este avance “representa un incremento en la matrícula muy importante”, al tiempo que agradeció el constante apoyo y compromiso de la gestión municipal en el crecimiento de la institución. De las distintas actividades participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; el delegado de Claypole, Damián Aranda; el presidente del Consejo Escolar, Leonardo Herrera, y la inspectora jefa distrital, María Inés Centurión,

