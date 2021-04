De Pedro pidió responsabilidad a la oposición porque se puede generar la “cepa Buenos Aires”

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, advirtió sobre la llegada de la segunda ola y planteó que “tenemos que aprender de la experiencia de la primera ola y organizarnos bien”. En ese marco, le pidió a la oposición que deje la “irresponsabilidad” de lado y señaló que existe “la posibilidad que se genere una cepa Buenos Aires”. Ante la posibilidad de implementar nuevas medidas, el ministro del Interior planteó que “tenemos que aprender de la experiencia de la primera ola y organizarnos bien porque la segunda ola viene con muchas más velocidad de contagio y peligrosidad”. Al respecto destacó que por decisión de Alberto Fernández se amplió el comité de expertos y se convocó a la oposición a participar del debate. De Pedro diferenció a los dirigentes que conforman Juntos Por el Cambio. En conversación con TN, destacó que en la reunión que mantuvo días atrás con legisladores se los vio “muy compenetrados en cuidar la salud de los argentinos”, sin embargo, cuestionó el comunicado que luego presentó la oposición oponiéndose a más restricciones en el que “terminan sobresaliendo las voces de Macri y Bullrich, que tienen una lógica de hacer daño más que de colaborar”. “Lo fundamental es cuidar la salud de los argentinos, no lo puede hacer nadie solo. Ningún gobierno sin la oposición, los sectores empresarios de la salud, los científicos y los medios, puede pelear contra algo tan complejo como esta pandemia, la mas dura y peligrosa que quizás haya conocido el mundo”, agregó. Además de priorizar la salud, señaló que se debe pensar en “cómo resolver el hartazgo” tras un año de pandemia. “Todos estamos hartos, cansados, hay incertidumbre”, graficó el ministro pero advirtió que no se debe perder de foco la situación en la que se encuentra Brasil: “Están cerca de los 400 mil muertos, hay una nueva cepa…”. Fue allí que le exigió a “los dirigentes de la oposición que son más anti medidas que no seamos irresponsables porque podemos llegar a generar una nueva cepa: la cepa Buenos Aires, la cepa Caballito, la cepa Belgrano… seamos responsables, donde el virus circula con más velocidad, se fortalece”. El funcionario nacional le transmitió a la oposición la voluntad del Gobierno Nacional de formar una comisión de seguimiento de la pandemia. “El bloque quedó en consultarlo, esperemos que en la mesa de Cambiemos definan participar porque la sociedad está harta de los que quieren sacar ventaja”, manifestó. Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de implementar nuevos cierres o restricciones más duras, expresó que “mientras se pueda combinar manteniendo la estructura económica funcionando, el aprendizaje de la primera ola y de la segunda, a medida que vayamos conociendo el comportamiento de las nuevas cepas, se irán tomando nuevas medidas”. “A nadie le gusta tomar medidas”, lamentó De Pedro.

Both comments and pings are currently closed.