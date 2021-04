Avanza la vacunación del PAMI en residencias geriátricas de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que avanza a todo ritmo la vacunación en las residencias e instituciones geriátricas de nuestro distrito, a través de un trabajo coordinado con el PAMI. En este sentido, en 32 residencias geriátricas locales ya se avanzó con la vacunación de los residentes y también las y los trabajador@s de dichas instituciones, de los cuales ocho se concretaron estos últimos días de parte del organismo nacional y con el apoyo de la Comuna browniana. Esta iniciativa comenzó en febrero cuando el Municipio que conduce Mariano Cascallares se contactó con todas las residencias para que puedan registrarse e inscribir a los residentes interesados en vacunarse en vacunatecovid@pami.org.ar, la línea de comunicación dispuesta para estos casos por el organismo nacional. La titular del PAMI, Luana Volnovich aseguró que “estamos transitando un camino de esperanza porque con la vacunación se proyecta la vida” y agregó: “Trabajamos para potenciar esta campaña, darle la tranquilidad a la gente de que la vacuna es efectiva ya que esto nos va a permitir retornar a la vida que teníamos”, concluyó. Volnovich se mostró esperanzada porque “estamos cada vez más cerca de llegar a tener a todas las personas mayores vacunadas”.

Both comments and pings are currently closed.