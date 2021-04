Uruguay, el país sudamericano con más muertes por coronavirus según su población

Uruguay se convirtió en el país sudamericano con más muertes por coronavirus en relación con el número de sus habitantes en la última semana, según un ránking en el que superó por primera vez a Brasil, y en medio de una suba de contagios que pone al borde de la ocupación total las camas de cuidados intensivos. Según el sitio web Our World in Data de la Universidad de Oxford, que permite analizar datos y comparar países para entender el avance de la pandemia en el mundo, Uruguay es el país sudamericano con más muertes por Covid-19 en los últimos siete días, porque su tasa es de 14,85 fallecidos por día por cada millón de habitantes, mientras la de Brasil es de 14,59. En un ranking mundial, Uruguay se encuentra en el puesto número seis, detrás de Hungría con más de 25; Bosnia y Herzegovina con más de 23; Macedonia del Norte con casi 20; Bulgaria con 17 y Montenegro con más de 15 Por debajo de Uruguay se cuentan Eslovaquia, Polonia y República Checa. Las estadísticas exhiben la compleja situación del país vecino, que además de una suba de contagios muy fuerte exhibe una consecuente complicación en su situación sanitaria. Un reporte de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI) sobre ocupación en CTI, citado por el sitio de La Diaria, indicó que hay 491 pacientes con covid en cuidados intensivos, lo que representa 52,5% del total de camas, y la ocupación total (covid más polivalentes) asciende a 79,1%. Para peor, el representante de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, Carlos Cardoso, aseguró este lunes que hasta el momento no hubo casos de “omisión de asistencia” en este cuadro, porque hubo medidas de complementación entre las instituciones. Pero advirtió, en diálogo con Informativo Sarandí, que, según las proyecciones de los matemáticos, “hacia fines de esta semana no habría disponibilidad de camas” en las unidades de cuidados intensivos. La proyección toma en cuenta la cantidad de ingresos a CTI y los relaciona con las altas y los fallecidos. El gobierno de Luis Lacalle Pou adoptó medidas para bajar la circulación, pero desestimó endurecer las restricciones, como pidieron organizaciones médicas y de científicos, y como sugirió también el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, advirtió que “la situación es muy seria” y que eso “venía siendo anunciado por la ciencia desde fines de 2020”. “El GACH, las sociedades de medicina decían que podía venir una situación que se podría ir de las manos. Y efectivamente se fue de las manos. Todos los uruguayos debemos hacer un esfuerzo”, reclamó. Lamentó además que “la discusión está siendo si las camas de CTI alcanzan o no, que es un tema grave, claro, pero si la discusión gira hacia ahí se corre un riesgo: supongamos que tenemos todas las camas del mundo, pero sigue muriéndose la gente. Lo que nos debe importar, más allá de que se tomen medidas o haya más camas, es que no se muera nadie más”. Consideró la dirigente del opositor Frente Amplio que “un problema tan complejo no tiene una solución única”, ya que “no se va a solucionar solo con la vacuna, sino que hace falta un acuerdo nacional”. “Tenemos un presente en rojo. Se ve en el mapa que somos los que estamos más en rojo en el mundo. Podemos elegir cómo recorrer de aquí en adelante. La República somos todos. Esto no lo resuelve un llanero solitario. Debe haber una mesa en la que estén el Ejecutivo, la Universidad de la República, las organizaciones sociales, el PIT-CNT, las cámaras empresariales y los partidos políticos. Y que cada uno diga qué puede aportar”, concluyó. El país registra 144.642 contagiados desde el inicio de la pandemia, y 1.462 muertes, pero desde comienzo de este año muestra una suba notoria de casos con positivos en sus 19 departamentos.

