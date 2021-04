Emotivo homenaje: trasladaron restos de héroes de Malvinas a una Bóveda especial del Cementerio Municipal

El Municipio de Almirante Brown concretó en una emotiva jornada el traspaso de los restos de dos ex combatientes de Malvinas que fallecieron durante la posguerra a la Bóveda denominada “Malvinas, Aquí Descansan Tus Héroes” del Cementerio Municipal de Rafael Calzada. El acto se realizó en el Cementerio ubicado en Falucho al 3900, donde se brindó una pequeña biografía de los héroes homenajeados David Rolando Ramos y Adrián Marcelo Peñalba para luego trasladar sus restos a la bóveda inaugurada en 2018 por el intendente Mariano Cascallares en el marco de la política pública de “malvinizar” al distrito. Adrián Marcelo Peñalba nació en Adrogué y a los cuatro años se mudó a Ministro Rivadavia, lugar que lo vio crecer y formarse. Integrante de una familia con 7 hermanos, estudió en la Escuela Primaria Nº8 de esa localidad y luego en la Escuela Técnica de Vialidad Nacional. Durante la Guerra estuvo en la primera línea de batalla y, tras regresar junto a su familia, falleció en el 2014. David Rolando Ramos, en tanto, nació en Catamarca en una familia con 5 hermanos. A sus 14 años se trasladó a Buenos Aires para estudiar en el Liceo Militar con el deseo de defender a la Patria. Mientras estaba en la guerra se enteró que su esposa estaba embarazada y se prometió regresar con vida junto a sus compañeros. Así fue y luego del conflicto bélico incursionó en distintos oficios laborales, como la fotografía, hasta que falleció también en 2014. Por su parte, el Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal a la Bóveda “Malvinas, Aquí Descansan Tus Héroes” del Cementerio Municipal de Rafael Calzada. De la jornada participaron el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Gobierno de Almirante Brown, Juan Fabiani; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el concejal Pablo Repetto y el referente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Almirante Brown José Palacios, además de familiares de los héroes homenajeados.

