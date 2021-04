Prevención: El municipio de Almirante Brown desarticuló tres fiestas clandestinas

El Municipio de Almirante Brown en articulación con la Policía Bonaerense desarticuló el fin de semana tres fiestas clandestinas en las localidades de Burzaco, Adrogué y Claypole. En todos los casos la intervención oficial incluyó el desalojo de quienes participaban de las fiestas clandestinas y se le dio intervención a la Justicia. En la mayoría de las oportunidades, las fiestas clandestinas son denunciadas por los propios vecinos de cada lugar que se quejan por los ruidos molestos y movimientos extraños por fuera del horario permitido. El intendente Mariano Cascallares indicó que “las recomendaciones, los controles y la prevención y desarticulación de las fiestas clandestinas que realizamos apuntan a cuidar a nuestra gente cortando la cadena de contagios del Coronavirus. Son herramientas para no llegar a restringir las actividades” sostuvo, al tiempo que insistió en la necesidad de “cuidarnos ahora más que nunca porque la segunda ola de Covid-19 ya está entre nosotros”. El Municipio browniano recordó que para denuncias relacionadas con la realización de fiestas clandestinas se recomienda llamar al 911 o comunicarse con el Centro de Operaciones Municipal (COM) al teléfono 4238 2595. Vale recordar que en el AMBA se encuentran suspendidas las actividades de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas. Mientras tanto, las autoridades bonaerenses también establecieron el cierre de bares y restaurantes a partir de las 23 horas. También se encuentran suspendidas las actividades sociales en domicilios particulares y las reuniones al aire libre con más de 20 personas.

