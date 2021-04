La provincia analiza tomar “medidas extra” de restricción, además de incrementar la “carga virtual en las escuelas y reducir la presencialidad

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, dijo que si continúa el crecimiento de los contagios de coronavirus y se registra “cada vez más la presencia de las nuevas cepas”, no se descarta tomar “medidas extra” de restricción, para “bajar la velocidad de los casos”, mientras se avanza con la vacunación. Su segundo en la cartera sanitaria, Nicolás Kreplak, advirtió que si aumenta la circulación viral de coronavirus, podría incrementarse la “carga virtual en las escuelas y reducir la presencialidad” en los centros educativos de la provincia. “Si todo sigue como ahora, crecimiento de casos, y cada vez más presencia de las cepas mas contagiosas, habrá que tomar medidas extras”, dijo Gollan este lunes, en declaraciones radiales. En este punto, sostuvo que “nada está grabado en piedra en una crisis tan dinámica” y señaló que analiza la situación en base al “día a día”.De hecho, sostuvo que habrá que evaluar la “repercusión de lo que estamos haciendo ahora”, pero subrayó que es necesario “bajar la velocidad del crecimiento de casos, mientras vamos observando variables y vacunando”. En diálogo con FM Radio con Vos, el ministro explicó que días atrás se reunió con todos los prestadores privados de obras sociales, municipales, con los gremios, para “evaluar cómo viene la situación desde el sector de prestadores de salud”.En este marco, dijo que “es preocupante lo que pasa en los centros de salud y hay que trasmitirlo de forma clara para que la gente tome conciencia”. “No sé si la gente que tiene medicina prepaga tiene noción que sus efectores tanto en la provincia, como en la Ciudad de Buenos Aires, tal cual lo están expresando sus referentes, están ya al 95 o 100%” de ocupación de camas, comentó. Señaló que hay un sector prestador privado de la provincia de Buenos Aires que son pequeñas clínicas “que aún no está apretado, tienen una ocupación del 61 por ciento en este momento y subiendo”. “Es preocupante lo que pasa en los centros de salud y hay que trasmitirlo de forma clara para que la gente tome conciencia” DANIEL GOLLAN En tanto, indicó que el sector público de la provincia se encuentra hoy “en un nivel similar al pico del año pasado cuando más casos de internación tuvimos, casi llegando al 72%”, pero volvió a alertar que, “a la velocidad que venimos, se nos puede terminar las camas”. Para el ministro, desde el Estado se tomaron medidas, pero ahora “hay que ver cómo evolucionan los indicadores”.”Calculo que nada está grabado en piedra con una crisis tan dinámica. El decreto presidencial da la potestad a las provincias incluso de ajustar las medidas”, dijo. En ese marco, adelantó que este fin de semana en la provincia, los municipios que entraron en un crecimiento muy grande de casos decidieron aumentar restricciones. “Los intendentes tomaron medidas de restricción y mañana se van a oficializar, acá la regla de oro es que si se dispara, hay que bajar lo más que se puede la circulación viral”, comentó. Entre los municipios, mencionó a Chivilcoy, donde, de 20 personas que se testearon, en 11 se detectó la variante británica y en 3 de Manaos.”Yo intuyo que tenemos una circulación comunitaria bastante más importante de estas variantes que saldrán en el próximo informe (epidemiológico) 19″, advirtió. Ante la situación, dijo que hacia fin de semana se habrán vacunado en la provincia, “el 100 por ciento de los adultos mayores de 70”, y que se aumentará la vacunación para otros grupos, en la medida que se disponga de las dosis. “Mostramos que podemos aplicar 100 mil dosis diarias. Es decir que, si tenemos vacunas, podemos avanzar muchísimo y proteger a la población de más riesgo, pero necesitamos ganar tiempo”, aseveró. “A la velocidad que venimos, se nos puede terminar las camas” DANIEL GOLLAN En esa línea, dijo: “Que nos sigamos cuidando es una súplica ya, si logramos tomar más conciencia, quizás no haya que tomar más medidas coercitivas. Cuidémonos un poco más y, en un mes y medio, tendremos a nuestros mayores con algún grado de protección”. Al ser consultado sobre las clases presenciales, opinó que “todo lo que sea desplazamiento en transporte” es riesgoso, y advirtió que, si bien será un año diferente al anterior, dijo que “quizás tengamos que ir a un sistema de mayor restricción mientras avanzamos con las vacunas si los números siguen subiendo como hasta ahora”. Kreplak deslizó que se podría “reducir la presencialidad” en las escuelas El viceministro de salud bonaerensedijo que en el sistema de fases con el que se maneja la provincia está contemplada la posibilidad de que en caso de mayor circulación viral de un distrito, se reduzca la presencialidad en las aulas. “Tenemos sistema mixto de virtualidad y presencialidad”, recordó y explicó que si aumentara la circulación viral, la alternativa es “aumentar la carga virtual y reducir la presencialidad”. Para Kreplak, ante el crecimiento de los contagios una alternativa es “aumentar la carga virtual y reducir la presencialidad”. En declaraciones a radio La Red, apuntó a que si bien en las escuelas no se registraron brotes, “los docentes y estudiantes se contagian al mismo porcentaje de su grupo etario en la comunidad” y que por eso si se reduce la circulación “se reduce riesgo de contagio”. Explicó que durante el año pasado en algunos puntos de la provincia hubo actividad presencial, ya que depende de cada uno de los territorios y de varios indicadores. Sobre las vacunas, el funcionario dijo que no se plantea la aplicación de una dosis, sino que mencionó “la postergación” de una segunda dosis. Comentó que en la provincia se están realizando diversos estudios sobre producción de anticuerpos, eficacia e inmunidad de las vacunas que se están aplicando y dijo que “hasta ahora se sabe que la de Sinopharm tiene cerca del 80% de eficacia, que es un buen número”. “Nosotros no pensamos que tiene que ser una dosis, tratamos de que sean dos dosis, pero estamos viendo si conviene primero a vacunar a toda la población con una dosis y después aplicar la segunda que está dando buenos resultados en muchos países del mundo, o darle las dos dosis a uno y ninguna a otro. Esa discusión tiene mucho impacto porque reduce la mortalidad y personas que se internan”, aseveró. Enfatizó que hay que ser cuidadosos “y muy prudentes” con la información que se difunde sobre las vacunas. “Las decisiones que se toman, son decisiones consensuadas y basadas en todos los conocimientos científicos y publicaciones que hay en todo el mundo”, remarcó.

