En Almirante Brown vacunan a domicilio a personas que no pueden trasladarse

El Municipio de Almirante Brown incorporó la posibilidad de que los vecinos y vecinas con turno que están postrados o no pueden movilizarse hasta los centros de vacunación puedan ser vacunados en sus domicilios, con el objetivo de seguir ampliando servicios para la comunidad. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares precisaron que las personas que tengan turno confirmado para el programa “Buenos Aires Vacunate” y que no puedan trasladarse hasta el vacunatorio deben comunicarse a la Secretaría de Salud de Almirante Brown a través del 5034-6200, interno 394, explicando su situación para ser atendidos a domicilio en las 12 localidades brownianas. Una vez que el pedido es registrado se envía una ambulancia con el vacunador al domicilio de la persona postrada y, luego de aplicar la dosis, el vehículo sanitario espera 30 minutos en el lugar para corroborar que no se suscite ninguna complicación. Todo este procedimiento es realizado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires en articulación con el Municipio de Almirante Brown, que se encarga de programar la visita y del traslado de la ambulancia que corresponda en cada caso. Con este servicio, la Comuna browniana potencia las vacunaciones en el distrito que en Almirante Brown ya suman más de 55 mil y continúan creciendo a diario.

