La Cámpora, tras rechazo de Juntos por el Cambio a las medidas: “Ante la perversidad y mezquindad, más trabajo y solidaridad”

La agrupación política La Cámpora emitió un comunicado luego de la publicación de Juntos por el Cambio, en rechazo a las políticas para contenter al coronavirus que emitirá el Gobierno Nacional. “Desde el Estado nacional se avanzó con la ampliación de camas y respiradores en todos los distritos del país, se construyeron nuevos hospitales y se abrieron los que Macri y Vidal habían dejado abandonados. Además, se implementaron políticas de sostenimiento de la economía como el IFE y el ATP, que llegaron a millones de compatriotas en todos los rincones de nuestra Nación. Desde diciembre estamos vacunando en coordinación con todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, inicia el mensaje. “Hoy el mundo atraviesa una nueva crisis por la segunda ola y nuestro país, claro, no está al margen. Países de diferentes regiones del mundo están adoptando medidas para cuidar su pueblo. Tenemos que frenar el crecimiento de casos. Hay que detenerlo. No queda otra: frenar al virus y vacunar, vacunar y vacunar. En ese marco, Juntos por el Cambio dice que rechaza cualquier restricción. Es decir, se niegan a tomar medidas para cuidar a la gente”; continúa. “Semejante afirmación sólo puede partir de mentes perversas que buscan el colapso del sistema sanitario y usan el odio para dividir a la sociedad. Los firmantes de ese comunicado son conscientes de la situación, pero anteponen su ambición y su egoísmo a la salud de los argentinos y argentinas. Ante esta lamentable actitud de mezquindad, debemos responder con más trabajo y más solidaridad, para adoptar las medidas necesarias para cuidar a nuestro pueblo como lo hicimos desde el primer día de esta pandemia”, cerró.

Both comments and pings are currently closed.