El municipio fomenta el consumo de productos masivos a precios accesibles

El Municipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional, avanza con la incorporación y desarrollo de distintos programas para fomentar el consumo de productos masivos a precios accesibles. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares precisaron que actualmente están en funcionamiento en el distrito los programas nacionales Precios Cuidados, Precios Máximos y el Acuerdo de Carne; la iniciativa provincial Comprá Más Cerca y propuestas locales con la Feria de Productores Rurales y el Mercado en tu Barrio. El programa Precios Cuidados cuenta actualmente con 612 productos, de los cuales 42 son artículos “Sin Tacc”. La iniciativa está disponible en los supermercados Día% de Adrogué, Glew, Burzaco, Longchamps, Malvinas Argentinas y San José; en los Carrefour de Adrogué, Burzaco y Glew; en los Chango Más de Burzaco y Claypole, y también en el Disco de Adrogué. También está vigente el programa Precios Máximos, una iniciativa que fija un valor máximo a 705 productos de alimentos, bebidas y artículos de limpieza, entre otros, el cual funciona en los mismos supermercados mencionados anteriormente. Otra iniciativa es el Acuerdo de la Carne, que funciona en el distrito los primeros tres miércoles, sábados y domingos del mes en los mencionados supermercados y que ofrece cortes de carne de primera calidad a precios accesibles. En este sentido, los precios por kilogramo son la tira de asado a $400, cuadrada a $489, falda a $229, carne picada a $265, vacio a $499, tapa de asado a $429, roastbeef a $399, matambre a $549, carnaza a $359 y espinazo a $110. Por otra parte, el intendente de Almirante Brown firmó hace unas semanas la adhesión al programa provincial “Comprá Más Cerca”, el cual apunta a garantizar precios de referencia de 23 productos básicos en comercios minoristas, para dinamizar la actividad comercial, optimizar el abastecimiento y crear mecanismos de comercialización para productos elaborados o fabricados por PyMEs y cooperativas locales. Los 23 productos incluyen aceite, arroz, fideos, harina de trigo, harina de maíz, mayonesa, arvejas, vinagre, agua mineral, galletitas de agua, pan rallado, papel higiénico, rollo de cocina, jabón de pan, lavandina, pasta dental, desodorantes, jabón de tocador, shampoo, acondicionador, protector diario y toallas femeninas. Por último, a nivel local desde la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional, se llevan adelante también otras dos propuestas para todos los vecinos y vecinas: la Feria de Productores Rurales y el Mercado en tu Barrio. En lo que respecta a la Feria, la misma puede encontrarse los viernes en Plaza Cerreti (Adrogué) y los sábados en la Granja Educativa Municipal (Ministro Rivadavia), ofreciendo productos originados en el distrito de la mano directa de sus productores, sin tener que pagar gastos de intermediación. En los distintos stands podrán encontrarse diversas frutas y verduras, lechones, corderos, conejos, pollos, huevos, quesos, miel, flores, panificados, salames y artesanías, entre otros. Mientras que el programa el Mercado en tu Barrio tiene como finalidad conectar canales de comercialización directos entre los consumidores y los productores de Brown facilitando un listado de productos de calidad con precios muy convenientes para la economía familiar. La propuesta estará disponible todos los martes y viernes de abril en la estación de Longchamps; todos los miércoles en la plaza San Cayetano de Burzaco y los jueves 8 y 22 en la Plaza Japón de Burzaco y los jueves 15 y 29 en el parque Roma de Glew.

