Transporte lanzó aplicación web para erradicar las licencias truchas

La Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires lanzó una aplicación web que permitirá a los agentes de la Dirección de Política y Seguridad Vial corroborar de manera inmediata la validez de las licencias de conducir. Con el objetivo de erradicar las licencias de conducir apócrifas, desde la Dirección provincial se creó una herramienta tecnológica y de fácil uso, que permite validar la legalidad y autenticidad del documento en el momento en que se le solicita al conductor o conductora. Tras un período de prueba, esta mañana, la Subsecretaría de Transporte comenzó a utilizar la aplicación en los diferentes operativos. El titular de la cartera provincial, Alejo Supply, supervisó uno de los retenes dispuestos en Ruta 2, kilómetro 60, y expresó: “Hemos detectado situaciones irregulares en distintos puntos de la Provincia donde se ofrecían licencias fraguadas, y ante esta situación actuamos consecuentemente para terminar con este tipo de prácticas”. En compañía del jefe de Gabinete, Rodrigo Lynch, el Subsecretario agregó que “esta herramienta tecnológica no sólo va a estar disponible para los agentes de Seguridad Vial y Fiscalización del Transporte, sino que la idea es que, además, sea adoptada por otros organismos y dependencias que realizan operativos de documentación como la Policía Vial, direcciones de tránsito municipales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”. Los fiscalizadores acceden a la aplicación desde cualquier dispositivo con conexión a internet y consultan la última licencia emitida por la Provincia de manera simple y ágil. Con solo ingresar el DNI, el sistema otorga información como: datos biométricos, domicilio, categorías autorizadas, fecha de emisión y vencimiento, además del funcionario autorizante. Además de fortalecer a la seguridad vial, con esta herramienta la Provincia busca combatir el mercado ilegal de licencias apócrifas.

