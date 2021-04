Segunda ola: Nación convocó a las autoridades de la provincia y la ciudad de Buenos Aires para definir los pasos a seguir

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, convocó para esta tarde a una reunión con autoridades de la ciudad y la provincia de Buenos Aires para analizar la situación epidemiológica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según se informó oficialmente. Cafiero convocó para esta tarde a sus pares de Provincia y de la Ciudad, Carlos Bianco y Felipe Miguel respectivamente. El encuentro se realizará en su despacho de la Casa Rosada y participarán también la ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti; el titular de la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y el de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Provincia de Buenos Aires Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mantendrá este lunes una reunión con los integrantes del equipo de expertos que lo asesora sobre la situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus, informaron fuentes oficiales. El mandatario provincial encabezará el encuentro con el comité de científicos por videoconferencia. En ese marco, se analizará cuál es la situación del coronavirus en el territorio bonaerense. Kicillof estará acompañado por el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, y el viceministro de esa cartera, Nicolás Kreplak. Desde el Gobierno bonaerense se vienen advirtiendo desde hace días acerca del récord de contagios de coronavirus y piden extremar las medidas para evitar nuevos casos mientras se avanza con la campaña de vacunación. El domingo a la noche, el gobernador Axel Kicillof dijo a Radio 10 que “los números son alarmantes” y detalló: “Venimos aumentando hace un par de semanas y esta última fue explosivo el incremento” de casos.

