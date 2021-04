Llegará al país otro avión de Aerolíneas con más dosis de Sputnik V

El undécimo vuelo de Aerolíneas Argentinas enviado a Rusia para traer un nuevo cargamento de vacunas Sputnik V contra el coronavirus se encuentra en viaje hacia la Argentina y se estima que aterrizará en el aeropuerto de Ezeiza este domingo alrededor de las 14. Aerolíneas Argentinas realiza desde diciembre operaciones especiales con el objetivo de traer vacunas al país. Bajo el número de vuelo AR1069, el Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, el avión despegó a las 20.43 hora de Argentina -las 02.43 local-, desde el Aeropuerto Internacional de Sheremétievo, luego de haber permanecido en tierras rusas desde el miércoles. Se esperaba que el avión permaneciera allí alrededor de cinco horas para realizar los trabajos de carga de las vacunas, pero un problema logístico obligó a reprogramar la salida del vuelo para este sábado. El motivo de la espera fue que se intentó sumar a las bodegas de la aeronave la mayor cantidad posible de dosis, según indicaron fuentes de la compañía de bandera. “Luego de una demora para traer más dosis de la vacuna Sputnik V, en minutos retorna desde Moscú el undécimo vuelo de @Aerolineas_AR. Esta programado que arribe al país a las 14”, escribió el presidente de la compañía de bandera, Pablo Ceriani en su cuenta de Twitter. El vuelo había aterrizado en la capital rusa a las 17.42 de la Argentina del miércoles -las 23.42 local-, tras más de 15 horas de vuelo, bajo el número AR1068, y había partido de Ezeiza en la madrugada de ese mismo día. “El esfuerzo logístico que se realiza para sacar los vuelos en cuestión de horas se puede hacer porque hay una línea aérea puesta al servicio de los argentinos. Cada avión que llega con vacunas permite darle continuidad al plan de vacunación trazado por el Gobierno nacional”, señaló Ceriani. El vuelo se realiza en forma directa, sin escalas, en la aeronave que fue especialmente reformada para el transporte de carga y se encuentra al mando de 10 tripulantes, entre pilotos y copilotos, a los que se suman personal técnico, de mantenimiento y tripulantes de cabinas, hasta totalizar una dotación de 20 personas. La llegada de vacunas Aerolíneas Argentinas realiza desde diciembre operaciones especiales con el objetivo de traer vacunas al país. En los diez vuelos completados a la fecha, hacia y desde la Federación Rusa se trajeron 3.969.0000 dosis elaboradas por el Instituto Gamaleya. Además, arribaron las 904.000 dosis de Sinopharm en el primer vuelo de Aerolíneas Argentinas hacia la República Popular China del 25 de febrero y sumado al que llegó el jueves, hasta el momento, la cantidad de vacunas que llegaron al país en vuelos de Aerolíneas Argentinas es de 5.873.000.

