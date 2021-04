Kicillof dijo que “los números son alarmantes” y confirmó detección de cepa de Manaos en Provincia de Buenos Aires

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió durante la tarde de este domingo que los números de casos de coronavirus en la Argentina “son alarmantes”, y confirmó que se detectó la cepa de Manaos en la provincia de Buenos Aires. “Los números son alarmantes, se veía venir“, resaltó Kicillof en declaraciones radiales, y detalló: “Venimos aumentando hace un par de semanas y esta última fue explosivo el incremento (de casos)”. En declaraciones radiales, el mandatario provincial afirmó que “la idea ante el aumento tan grande de casos” fue “generar un retroceso en cuanto al horario nocturno” y limitar “la cantidad de personas en las reuniones sociales”. “Debemos avanzar en la vacunación a personas de riesgo y tratar de retrasar los contagios. Estamos recogiendo la experiencia nuestra y la de otros países con respecto a las restricciones en las escuelas pero debemos ir midiendo los casos con la vacunación”, subrayó Kicillof. “Esto (los contagios) empieza en la Ciudad y después termina afectando al Conurbano y todo el país. Es un hecho epidemiológico y no político, es donde entra (el virus) y cómo se desarrolla”, agregó el gobernador bonaerense. Al referirse a las PASO 2021, Kicillof indicó: “Estamos en una situación en donde no se puede hacer una campaña electoral con normalidad”. “La novedad no es el costo de las PASO, sino la situación sanitaria. Se puede charlar la articulación entre una cosa y la otra. La pandemia no le conviene a nadie”, finalizó Kicillof.

Both comments and pings are currently closed.