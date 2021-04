El país ya recibió 6,7 millones de dosis de vacunas

Un millón de vacunas Sinopharm contra el coronavirus llegaron este jueves a la Argentina desde China, con lo que el país ya recibió 6.768.755 dosis para aplicar a a la población, mientras se aguarda un nuevo cargamento de la Sputnik V procedente de Rusia. Poco antes de las 20 del jueves aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el vuelo AR1051 de Aerolíneas Argentinas que, proveniente de Beijing, capital de la República Popular China, transportó un millón de vacunas Sinopharm. La nave fue recibida por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y el titular de la línea de bandera, Pablo Ceriani. “Estamos contentos porque con este millón de dosis de Sinopharm que recibimos este jueves vamos a poder continuar avanzando en la vacunación de las personas con alguna condición de riesgo, incluidos los mayores de 60“, señaló Vizzotti a la prensa. Explicó que “las vacunas que llegaron anteriormente ya están en proceso de distribución y el viernes vamos a anunciar los días de las nuevas distribuciones para que lleguen a las provincias y sigamos vacunando, en este momento priorizando a los mayores de 70 años y luego a los mayores de 60 años para poder cubrir a la población de más riesgo, en este contexto en el que están aumentando los casos, para poder reducir la mortalidad”. Añadió que “tenemos que atrasar lo más posible la transmisión, porque estamos en condiciones de aumentar la vacunación diaria”. “Los equipos están muy bien preparados y en el momento de recibir más dosis, la velocidad de vacunación se puede escalar, eso va a ser muy importante”, añadió. Por su parte, Ceriani apuntó que “en este caso pudimos con la logística como para que pudiesen entrar todas (las vacunas) en la bodega, y para eso hicimos la operación con el Envirotainer (sistema logístico para la cadena de frío), con lo cual somos más eficientes para transportarla”. Dijo que “la operación fue de acuerdo a lo establecido, con los horarios estipulados y funcionó todo muy bien, tanto en Beijing como en la escala en Madrid”. Durante marzo llegaron al país 2.246.715 dosis de vacunas para la lucha contra la Covid-19. Los primeros envíos de ese mes fueron el día 2, uno desde China con 96 mil Sinopharm y otro desde Rusia con 520.955 aplicaciones del primer componente de la Sputnik V y 211.360 del segundo componente. Durante el mismo mes, entre el 19 y el 26, se recibió un millón de dosis del primer componente y 200 mil del segundo de la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya. El día 28 llegaron 218.400 preparados realizados por el laboratorio AstraZeneca que fueron distribuidos en el marco del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Y el 30 de marzo aterrizó otro envío desde Rusia con 250.000 dosis del componente 1 y 50.000 dosis del componente 2 de la Sputnik V. Solo en marzo arribaron al país más de 2,2 millones de vacunas. Con anterioridad, la Argentina había recibido otros siete envíos de vacunas: el 24 de diciembre de 2020, 300.150 primeros componentes de Sputnik V; el 16 de enero, 300 mil segundos componentes, y el 28 de enero, otras 220 mil dosis de esa misma vacuna, divididos en partes iguales entre ambos componentes. En tanto, el 12 de febrero, otras 400.690 primeras aplicaciones de Sputnik V; el 17 de febrero, 580 mil unidades de Covishield fabricadas en India; el 25 de febrero 904 mil Sinopharm, y el 28 de ese mes otro cargamento de Sputnik V con 328.400 aplicaciones del primer componente y 188.800 del segundo. Cada uno de los cargamentos que llega al país pasa por un proceso de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento, para luego ser distribuidas a las 24 jurisdicciones. De acuerdo a los datos del Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud, hasta la tarde del jueves se habían distribuido en todo el país 5.211.545 vacunas y habían sido aplicadas 4.095.265. El registro online, que permite hacer un seguimiento en tiempo real del operativo de inmunización, también muestra que ya hay 3.412.842 personas que recibieron una dosis y 682.423 que fueron inoculadas con las dos. La travesía a China constituye la segunda operación de la línea de bandera a ese destino, que ya cumplió once misiones de este tipo a Rusia. En tanto, el plan original del avión enviado a Moscú era regresar a Buenos Aires durente la tarde del viernes, pero una demora en la llegada de la carga forzó una reprogramación. Según fuentes de la compañía, hubo “una demora en la logística de la carga” y la aeronave seguía en la noche del jueves en Moscú esperando “poder traer un cargamento mayor de dosis”: Por eso estimaron que podría estar arribando a Ezeiza durante el fin de semana.

