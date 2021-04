Con actos y el anuncio del envío de proyectos de ley, se rinde homenaje a excombatientes

Con diferentes actos y el anuncio de parte del gobierno nacional de enviar al Congreso tres proyectos de ley con medidas para beneficiar a los excombatientes de la guerra de Malvinas, se rendirá homenaje este viernes a los soldados caídos durante los 74 días del conflicto bélico en el Atlántico Sur, al cumplirse 39 años del día en que la dictadura cívico-militar inició el desembarco de tropas en las islas usurpadas por Inglaterra desde 1833. El acto central en conmemoración del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas se realizará a las 9 encabezado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y su par de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Felipe Solá, en la Plaza de Armas del Edificio Libertador, ubicado en Azopardo 250, de la Ciudad de Buenos Aires. Proyectos de ley En tanto, desde el gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández anunció el miércoles que en los próximos días enviará al Congreso tres proyectos de ley para beneficiar a los excombatientes de la guerra de Malvinas. El primer proyecto establece el “Régimen Previsional de Excepción, Especial y Optativo para el Otorgamiento de Beneficios Jubilatorios” destinado a los soldados conscriptos excombatientes de las Fuerzas Armadas que participaron en las acciones siendo civiles. Esta norma ya fue votada en el Congreso por unanimidad el 16 de noviembre de 2016, pero fue vetada por el entonces presidente Mauricio Macri, el 12 de diciembre del mismo año. La segunda iniciativa oficial apunta a revalorizar e institucionalizar el Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra, otorgándole carácter de Ley nacional. Este programa fue creado por la necesidad de garantizar el derecho constitucional a la salud y contempla las patologías que atraviesan quienes han estado en combate, además de brindar atención médica y odontológica al grupo familiar. El tercer proyecto establece un beneficio de eximición del pago de peajes en rutas y autopistas nacionales, destinado a los ex soldados conscriptos y civiles que hubieren participado en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) en efectivas acciones de combate. Actos con mínima presencialidad y modalidad virtual El 2 de abril se rinde homenaje a los compatriotas que combatieron heroicamente por la recuperación del ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Ese día se recuerda y honra a quienes cayeron en la lucha y a quienes volvieron al continente llevando para siempre las huellas de aquella dolorosa experiencia. Así, por segundo año consecutivo, los actos de conmemoración se ven atravesados por los cuidados que impone la pandemia de coronavirus, marcados por mínima presencialidad y preponderancia de la virtualidad. En ese contexto, movimientos sociales y organizaciones políticas realizarán este viernes distintos actos para rendir homenajes a los soldados caídos en la guerra de Malvinas, al cumplirse el 39° aniversario del conflicto bélico en el Atlántico Sur. “Repudiaremos el accionar colonialista del imperialismo inglés con el apoyo de Estados Unidos (EEUU). Recuperemos la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, aguas del Atlántico Sur y nuestros ríos”, es el lema con que un grupo de organizaciones peronistas e independientes de izquierda se concentrarán a partir de las 11, en la Torre de los Ingleses, ubicada en el barrio porteño de Retiro. De este acto participarán dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, de la Federación Nacional Campesina (FNC), de Naciones y Pueblos Originarios, la CTA A, el Movimiento Octubres, y del Frente Popular Darío Santillán, entre otros. En un documento conjunto firmado por las organizaciones, se “honra la memoria de los caídos en la Guerra Nacional de Malvinas, y a todos los héroes que lucharon por la patria” y se “repudian los acuerdos de humillación nacional firmados por (Carlos) Menem y (Mauricio) Macri, que profundizaron esa vergüenza nacional, acuerdos que siguen vigentes y reclamamos su derogación”. En forma paralela, la organización política Peronismo de la Soberanía realizará el viernes, a partir de las 11, su propio “Cabildo Abierto” en Plaza de Mayo, informó a Télam el diputado del Parlasur y secretario general del Movimiento Octubres, Gastón Harispe. “El acto de este 2 de abril está convocado como un cabildo abierto por el Peronismo de la Soberanía. Es una actividad recordatoria y reivindicatoria del desembarco en Malvinas”, destacó el legislador peronista. Consideró además que este recordatorio “se da en el marco de los debates pendientes en torno a la soberanía alimentaria, logística, energética, fluvial y marítima, y hace también a un escenario de debates sobre geopolítica y la reflexión que tenemos las organizaciones populares, sindicales y políticos en la reconstrucción de la Nación argentina”. “El sentido de nuestro acto no es contra nadie sino a favor de comenzar a construir los peronistas el camino a la unidad nacional en torno a los grandes temas de la Nación y de la Patria, frente a la expoliación de las multinacionales que se quieren quedar con las riquezas naturales del pueblo argentino”, apuntó Harispe. Según se informó, de este acto participarán el dirigente Hugo ‘cachorro’ Godoy de la CTA-A, Gildo Onorato referente del Movimiento Evita, y representantes del Peronismo 26 de Julio, el Movimiento Martín Fierro, de la CCC, del Sindicato de Obreros Navales, delegaciones de la UOM y trabajadores municipales, y del Movimiento Octubres, entre otros.

