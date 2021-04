Almirante Brown: Emotivo homenaje a los héroes de Malvinas

Al conmemorarse hoy el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Municipio de Almirante Brown realizó un emotivo acto en honor a los caídos y veteranos de guerra en la renovada Plaza Puerto Argentino de la localidad de Malvinas Argentinas. Respetando los protocolos de prevención del Covid-19, y a 39 años de la Gesta de Malvinas, el homenaje se inició con el recibimiento de la Caravana de los Veteranos de Guerra y de sus familiares, destacándose la presencia de los integrantes del Centro de Ex Combatientes #Puerto Argentino# de Almirante Brown. Luego de la entonación del Himno Nacional Argentino y del arriado del Pabellón Nacional, se colocaron sendas ofrendas florales al pie del Monumento al Soldado, en el mencionado paseo browniano. En ese momento se rindió un profundo y emotivo homenaje a nuestros héroes Omar Chaile, Ignacio María Indino, Macedonio Rodríguez, Aldo Moreno y Mario Rodríguez, También se recordó la figura del maestro Oscar Rivera, a dos años de su partida, creador del Monumento al Soldado entre muchísimas otras obras. Tras el tradicional minuto de silencio, se procedió a entonar la Marcha de las Malvinas y continuaron los reconocimientos tanto para quienes entregaron su vida en defensa de la Soberanía Nacional, como para los héroes que retornaron de las islas en 1982. Participaron de la ceremonia los ex combatientes browniano junto a sus familias, amigos y vecinos de nuestro distrito, el presidente del Concejo Deliberante browniano, Nicolás Jawtuschenko; el jefe de Gabinete municipal leandro Battafarano, el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; y la secretaria de Desarrollo, Previsión Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, junto a otros integrantes del equipo municipal.

