Ponen en marcha un plan de pagos para las deudas de tasas

La Agencia Municipal de Recaudación de Almirante Brown anunció que habilitó un Régimen Especial de Pagos tanto para las deudas en las Tasas Comerciales como de Servicios Generales. Según trascendió, estos beneficios estarán vigentes hasta el 31 de mayo próximo por lo que se convocó a los contribuyentes a aprovechar las facilidades para el pago. Desde la Agencia Municipal de Recaudación de la Comuna browniana informaron que entre las alternativas disponibles se encuentra el pago al contado de las tasas adeudadas sin recargo alguno. Otra posibilidad que se abre ahora es la de pagar la deuda en tres cuotas evitando también los recargos. Una tercera propuesta apunta a abonar las tasas pendientes en seis cuotas con un descuento del 60 por ciento en los recargos. Al tiempo que también se puede pagar en 12 cuotas con un descuento del 50 por ciento en los recargos acumulados. Una última alternativa contempla el pago de las tasas atrasadas en un total de 24 cuotas con un descuento del 30 por ciento en los recargos previstos de acuerdo a cada caso. Las autoridades tributarias municipales recomendaron adherirse a alguna de estas posibilidades que contemplan amplios beneficios en los recargos para las diferentes formas de pago antes descriptas.

Both comments and pings are currently closed.