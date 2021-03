Provincia de Buenos Aires: sin actividades a la madrugada y reuniones de hasta 10 personas

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, anunció este martes que en los 110 distritos bonaerenses que se encuentran en fase 4 se suspenden a partir de mañana “todas las actividades recreativas y comerciales en el horario que va entre 2 y 6 de la mañana” debido al aumento de casos de coronavirus



Así lo anunció en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno provincial, junto al ministro de Salud, Daniel Gollan, en la que también se indicó que se limitan hasta 10 personas como máximo las reuniones familiares, sociales y recreativas.



El siguiente es el detalle de las medidas anunciadas esta mañana para el distrito bonaerense:



– En el marco del sistema de fases, 110 distritos se encuentran en fase 4 y 25 distritos se encuentran en fase 5.



– A partir de mañana, se suspenden las siguientes actividades para los distritos en fase 4 en el horario de 2 a 6 de la mañana: actividades comerciales, artísticas, deportivas, culturales, sociales y recreativas.



– Quedan exceptuadas de esta restricción horaria las actividades productivas de carácter manufacturero, agropecuario y todas aquellas definidas como esenciales.



– A partir de mañana, para los distritos en fase 4 se limitan a grupos de hasta 10 personas todas las actividades sociales, recreativas y familiares.



– Los integrantes del Comité Operativo de Emergencia Covid-19 de la provincia de Buenos Aires se encuentran “trabajando en la revisión de las actividades y restricciones a la circulación incluidas en la Fase 3, para el eventual caso de que sea necesario reestablecerla ante un aumento mayor del número de casos”.



“El altísimo nivel de reservas por Semana Santa”. “Nos alegra pero nos preocupa muchísimo”.

En el marco de la conferencia de prensa, Gollan, expresó hoy la “enorme preocupación” del Gobierno bonaerense por la “dimensión casi explosiva que están teniendo en estos momentos la confirmación de nuevos casos” de coronavirus.



“Esta progresión explosiva pone en serio riesgo la capacidad de respuesta del sistema”, advirtió Gollan en la rueda de prensa en la Casa de Gobierno provincial.



Por su parte, Bianco dijo que el “altísimo nivel de reservas por Semana Santa”, por los feriados del próximo fin de semana, “nos alegra pero nos preocupa muchísimo” ya que “la mayor circulación de personas lleva el virus de un lugar a otro” y apeló a la “responsabilidad individual y colectiva” ya que “estamos en el comienzo de la segunda ola”.



En tanto, Gollan apeló a los y las bonaerenses a “redoblar los esfuerzos” para mitigar la propagación del coronavirus “en esta segunda ola” y sostuvo que “está en nosotros lograr que este invierno sea un invierno diferente”.



“Seguramente vamos atener más casos en esta segunda ola pero está en nuestras manos lograr y, ya lo estamos haciendo, que, si vacunamos, la mortalidad y la internación bajen. Le pedimos a la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires que redoble los esfuerzos en esta etapa final. Si hacemos las cosas bien, este podría ser el camino hacia la etapa final; está en nuestras manos”, afirmó el funcionario.

Both comments and pings are currently closed.