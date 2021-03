Avanza a todo ritmo una obra hidráulica histórica para Longchamps y Burzaco

El Municipio de Almirante Brown informó que avanza a todo ritmo la obra hidráulica “Desagües Pluviales Burzaco Sur” que materializará el saneamiento de 230 hectáreas tanto de Burzaco como de Longchamps beneficiando a más de 65 mil vecinas y vecinos de esas dos localidades brownianas. “Se verifican los importantes avances en esta obra tan importante que lanzamos a fines de 2020 junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y el ministro de Economía, Martín Guzmán”, destacó Mariano Cascallares, quien explicó que con esta obra histórica “se acabarán los anegamientos en una extensa zona de nuestro distrito”. El jefe comunal browniano destacó que esta obra es posible gracias a la decisión política del presidente Alberto Fernández. Vale destacar que la obra “Desagües Pluviales Burzaco Sur” contempla el tendido de 11 mil metros lineales de conductos y cañerías, como también la construcción de unos 400 sumideros. También incluye la construcción de un reservorio con 30 mil metros cúbicos de capacidad que se ubicará en un predio ubicado detrás de la empresa Angeletti, en proximidades del barrio Sakura de Burzaco, donde ayer se tomaron las imágenes que acompañan este informe. Esta histórica obra hidráulica posibilitará el saneamiento de 320 hectáreas tanto de Burzaco como de Longchamps. Contempla, además, una obra de desagües con ramal principal y ramales secundarios llevando una solución global a los anegamientos y la solución de los desbordes de calles en barrios como Sakura, La Carlota, El Triángulo, Esperanza, Longchamps Este, Viplastic y Longchamps Centro.

