La ministra de Seguridad de Sabina Frederic recibió este a intendentes de la Región

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, recibió este lunes a intendentes de municipios de la Región para coordinar políticas de seguridad que incluyen el redespliegue de las fuerzas federales. A la reunión asistieron el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; el de Almirante Brown, Mariano Cascallares; el de San Vicente, Nicolás Mantegazza; y el de Florencio Varela, Andrés Watson. También participó del encuentro la jefa de Gabinete de Avellaneda, Magdalena Sierra. “Por indicación del presidente Alberto Fernández, trabajamos con Martín Insaurralde, Mariano Cascallares, Andrés Watson y Nicolás Mantegazza en el redespliegue de las Fuerzas Federales en los municipios para una mayor seguridad de las y los vecinos”, resaltó la ministra en su cuenta de Twitter.

