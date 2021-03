El municipio puso en marcha 135 corredores escolares seguros en las escuelas

El Municipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, puso en marcha 135 Corredores Escolares Seguros en los alrededores de establecimientos educativos de todo el distrito, en el marco de la vuelta a la presencialidad en las escuelas. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares precisaron que los Corredores Escolares Seguros 2021 son los senderos más concurridos por los que los alumnos y alumnas transitan cuando se dirigen o retornan de las escuelas, los cuales están ubicados principalmente cerca de avenidas o paradas de colectivos. En este sentido, con la vuelta a la presencialidad se reforzaron los senderos con instalación de luminarias LED, cartelería durante el recorrido, podas de seguridad y con una mayor presencia policial de efectivos en moto en distintos horarios del día, ya que con la conformación de burbujas las franjas horarias se volvieron escalonadas. Además, a través de un trabajo articulado con las delegaciones municipales se generó una red con los comercios que están dentro de los corredores, los cuales tienen pegado en la vidriera un sticker con la frase “comercio adherido” para que los estudiantes puedan acudir a ellos ante cualquier emergencia. De esta manera los alumnos y alumnas que tengan algún problema pueden ingresar a dichos locales para resguardarse, ya que los mismos funcionan de forma coordinada con el programa Alerta Brown para alertar al Centro de Operaciones Municipal sobre cualquier situación y brindar una asistencia inmediata con la Policía, Bomberos, 107 AB o Defensa Civil. El objetivo de todas estas medidas es que los chicos y chicas estén seguros camino a la escuela, motivo por el que además del Alerta Brown, los estudiantes pueden utilizar la versión “Alerta Joven”, dentro de la app, la cual cuenta también con un botón de pánico. Por otra parte, se trabaja de forma articulada con la aplicación “Alerta Escuelas”, un botón de pánico que tienen los directivos y autoridades de los distintos establecimientos educativos para alertar sobre cualquier situación de emergencia. Una vez que el botón es presionado, desde el COM ya cuentan con todos los datos de la institución para brindar una respuesta rápida. Finalmente, desde la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana de Almirante Brown anticiparon que próximamente se incorporarán 50 Paradas Seguras, cuya ubicación coincide en su mayoría con la zona de corredores escolares, las cuales están dotadas de botones de pánico con intercomunicador para que cualquier vecino y vecina pueda advertir sobre un hecho de inseguridad.

