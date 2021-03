Confirman la circulación comunitaria de cuatro variantes de coronavirus

Las variantes Manaos, Reino Unido, Río de Janeiro y California del coronavirus fueron detectadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Así lo confirmó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al aclarar que en el caso de la mutación de Reino Unido, se observa un aumento en la frecuencia de detección semana a semanada, desde su detección. El Proyecto PAIS (Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómmica de SARS-Cov-2), creado desde la cartera que conduce Roberto Salvarezza, llegó a estos resultados tras un trabajo realizado sobre 297 muestras de personas infectadas por SARS-CoV-2 residentes en el AMBA, sin antecedentes de viaje al exterior, ni contacto estecho con personas que sí lo hayan hecho. Todas las muestras fueron obtenidas entre el 1 de febrero y el 15 de marzo de 2021. Días atrás, el Ministerio de Ciencia y Tecnología había detectado la transmisión comunitaria de tres de esas variantes (Manaos, Reino Unido y Río de Janeiro), lo cual, en el último reporte, se agregó la detencción de la mutación de California. Por su parte, hasta el momento, no se detectó la combinación de la variante de Sudáfrica. En detalle, las características de cada variante, según el Proyecto País Detección de la variante 501Y.V1 (Reino Unido)

La combinación de mutaciones característica de la variante 501Y.V1 (Reino Unido) se detectó en 16 casos (13 de CABA y 3 del GBA oeste), tres de ellos corresponden a contactos estrechos de los casos reportados, mientras que los otros diez corresponderían a casos de adquisición en la comunidad. En la provincia de Córdoba se detectaron seis casos de la variante 501Y.V1 (Reino Unido), de los cuales cuatro presentan antecedente de viaje y dos son contactos estrechos de estos. Es importante destacar que se observó un aumento en la frecuencia de detección de la variante 501Y.V1 (Reino Unido) en el AMBA durante las últimas semanas epidemiológicas. -Detección de la variante 501Y.V3 (Manaos)

La combinación de mutaciones características de la variante 501Y.V3 (P.1, Manaos) se detectó en tres casos de CABA, dos de los casos presentan nexo epidemiológico entre sí (contacto estrecho). Ningún caso tiene antecedente de viaje al exterior ni contacto estrecho con viajero, por lo que corresponderían a casos de origen desconocido. En Córdoba se detectaron seis casos de la variante 501Y.V3 (P.1, Manaos), de los cuales uno presentó antecedente de viaje y los cinco restantes son contactos estrechos de este. -Detección de la variante P.2 (Río de Janeiro)

En 35 casos se confirmó la identificación de la variante P.2 (Río de Janeiro) por secuenciación de genoma completo y análisis filogenético. De ellos, solo uno tenía antecedente de viaje, y el resto corresponden a casos de circulación comunitaria. -Detección de las mutaciones S_L452R/Q y de la variante CAL.20C (California)

En dos de estos casos, se identificó la variante CAL.20C (linaje B.1.427, California) a partir de la secuenciación del genoma completo, uno de ellos de CABA. En otros 36 casos se detectaron mutaciones S_L452R/Q, los cuales continúan bajo análisis.

Both comments and pings are currently closed.