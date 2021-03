Arrojan al vacío desde un segundo piso a un estudiante bonaerense en Bariloche

Un estudiante de un colegio de Moreno fue arrojado al vacío. Sufrió fracturas. Hay cinco imputados. Pertenecen a una escuela de Laferrere Un joven estudiante bonaerense de 18 años resultó con politraumatismos al ser arrojado al vacío por una patota desde el segundo piso de un hotel en Bariloche, en medio de un viaje de egresados, en un hecho por el que hay cinco imputados. La víctima, estudiante del Instituto Santa Catalina de Moreno, fue internado y se recupera, luego de que este sábado fue atacado por alumnos del colegio María Luisa Clarac de Gregorio Laferrere. El incidente sucedió el sábado a la tarde en el Hotel del Complejo Villa Huinid, ubicado en el kilómetro 2,3 de la calle De los Pioneros. El joven lesionado fue derivado a un sanatorio y luego del análisis de las cámaras de seguridad fueron demorados dos adolescentes y tres jóvenes de 18 años, los que fueron notificados del inicio de una causa penal por el fiscal Martín Govetto. Todo parece indicar que los estudiantes de los colegios mencionados, que compartían el mismo hotel, mantenían algunos conflictos y terminó con la agresión al joven de 18 años, quien fue arrojado al vacío desde una ventana. Los estudiantes habían llegado al mismo alojamiento a través de la empresa de viajes Upgrade. Por orden de la fiscalía de turno también intervino el médico policial y agentes de Criminalística que realizaron pericias en el hotel para determinar cómo sucedieron los hechos. Además, el alojamiento aportó las imágenes registradas por las cámaras de seguridad internas que fueron determinantes para identificar a los presuntos agresores.

Both comments and pings are currently closed.