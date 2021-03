El Gobierno analizará hoy las medidas ante la suba de contagios

El presidente, Alberto Fernández, afirmó anoche que en las próximas horas mantendrá reuniones con parte de su gabinete para proponer las próximas restricciones ante la suba de casos de coronavirus, pero descartó volver a “un aislamiento estricto”. “Vamos a reunirnos este domingo para analizar las próximas restricciones con parte del Gobierno. Creo que estamos en el comienzo de una segunda ola de contagios de coronavirus”, dijo en declaraciones a C5N. De esta forma, Fernández confirmó que se reunirá con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con la ministra de Salud Carla Vizzotti y su par de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro para analizar las medidas que se toman para bajar la circulación de personas con el propósito de bajar los contagios. En ese sentido, el jefe de Estado reconoció que existe preocupación por las nuevas cepas del virus circulan en los países limítrofes, y consideró que desde el comienzo de la pandemia se ganó experiencia”. Fernández aseguró que se trabaja para que “las vacunas sigan llegando” y afirmó que muchas empresas no cumplieron con las entregas de las dosis en casi todos los países del mundo.

