Almirante Brown celebra el natalicio de Raùl Soldi con la “Fiesta 23 Veranos”

Este próximo domingo 28 de marzo, a partir de las 19 horas, la Fundación Soldi de Glew -con el auspicio del Municipio de Almirante Brown- presentará de forma virtual la “Fiesta 23 Veranos” en el 116° aniversario del natalicio del reconocido artista plástico argentino Raúl Soldi. Las vecinas y vecinos del distrito podrán disfrutar, por streaming, a través del facebook de la Fundación Soldi y el canal de Youtube Amigos Fundación Soldi, de un espectáculo musical en memoria del artista de reconocimiento internacional que con su arte hizo trascender a la localidad de Glew y a Almirante Brown. El show virtual contará con la presentación oficial del Cuarteto Soldi, además de la participación de Estefanía Cedeira y Guillermo Romano, de la Escuela Ballet Noemí Molinari, Aranda Vallejos Tango, Homenaje a las Mujeres, Telma Zivec y José Delbono. La “Fiesta 23 Veranos” conmemora el tiempo que el maestro Soldi -que llegó a Glew buscando un lugar para sus descansos veraniegos- dedicó para pintar sus frescos en la Iglesia Santa Ana de dicha localidad, una obra magistral que inició en 1953 y culminó en 1976, y que constituye un legado para toda la comunidad browniana.

