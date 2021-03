El municipio inauguró una nueva sede del Espacio de la Memoria en Burzaco

El intendente municipal, Mariano Cascallares, inauguró la nueva sede del Espacio de la Memoria de Almirante Brown y su muestra permanente, en inmediaciones de la estación ferroviaria de la localidad de Burzaco. En el día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Cascallares encabezó el acto de apertura de las nuevas instalaciones del espacio que desde el 2018 funcionaba en el edificio histórico La Cucaracha de Adrogué. También participaron la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; integrantes del equipo Municipal, ediles, vecinos y representantes de los organismos de derechos humanos. El lugar dispone de una muestra permanente con documentación, artículos periodísticos,fotografías, y testimonios audiovisuales de familiares y conocidos de las víctimas de la última dictadura militar, proceso iniciado el 24 de marzo de 1976. El espacio -pensado para que los vecinos dispongan­­ de un sitio para la reflexión y concientización respecto de la historia reciente- está ubicado en la Plaza de la Memoria en la intersección de las calles Humberto Primo y Pellegrini. Comenzó a funcionar ante la demanda de Entes educativos, instituciones, organizaciones sociales y la comunidad en general. El establecimiento de arquitectura modular, cuenta con una sala grande para la muestra permanente y para exhibiciones dinámicas, además de otras dependencias como sanitarios y cocina, y podrá ser visitada de lunes a viernes de 9 a 15 horas, se informó.

