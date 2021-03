Homenajes, caravanas y actos virtuales en las provincias por el Día de la Memoria

Gobernaciones, legislaturas, asociaciones de derechos humanos y sindicatos de las provincias programaron actos virtuales, vigilias, actividades culturales y caravanas para conmemorar, con estrictos protocolos, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse este miércoles 45 años del golpe de Estado que instaló una dictadura cívico militar en el país. Además, en diferentes ciudades, autoridades, universidades, gremios y organizaciones sociales plantarán árboles para sumarse a la campaña de los organismos de derechos humanos “Plantamos Memoria”, que busca colocar 30 mil plantas autóctonas en todo el país en memoria de los desaparecidos. En La Plata, la Universidad Nacional local publicará un documento elaborado por organismos de derechos humanos de la zona y, a las 14, participará de una caravana automovilística y una pegatina de fotos de desaparecidos. En Mar del Plata, entre presentaciones de libros y muestras habrá un homenaje a los trabajadores de salud detenidos desaparecidos y presentarán un recordatorio en el Hospital Materno Infantil. También varios municipios organizaron actividades con caravanas en torno a sitios emblemáticos como los excentros Clandestinos de Detención y Tortura de Puesto Vaso y el Pozo de Quilmes o la Quinta Seré, en Morón. En Córdoba, se realizará una caravana en la zona céntrica de la ciudad, mientras el Bloque Nacional, Popular y plural convocó a una marcha con el lema “La Patria es el 24. Vuelve a la calle la marcha”, mientras desde las 20, el Festival de la Memoria se transmitirá, por streaming desde el Espacio para la Memoria de La Perla. En Mendoza, a partir de las 18 habrá una marcha desde el Kilómetro Cero hasta los Tribunales Federales y una caravana saldrá de la excomisaría 7ma, donde funcionó un centro clandestino de detención, en Godoy Cruz. En Santa Fe, el tradicional acto del Foro contra la Impunidad y por la Justicia se realizará durante la mañana con transmisión en vivo por YouTube y a las 17.30 se llevará a cabo la “Caravana por la Memoria”, desde la Costanera hasta la plaza del Soldado Argentino. En Tucumán, a las 17, se realizará el acto central en la esquina de Santa Fe y Salta, con Batucada de Mate Cocido y la Murga de El Yunke y la lectura del documento consensuado por organismos locales. En Tierra del Fuego, la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande realizará una concentración para recordar a la docente Florencia Rojas Gutiérrez, asesinada durante la dictadura militar por efectivos del Batallón de Infantería 5. Desde un mural que la recuerda, marcharán hasta el Espacio para la Memoria, donde se realizará el acto central. En Neuquén, el acto del Gobierno se realizará a las 10.30 en el sitio de señalamiento del Centro Clandestino de Detención “La Escuelita”. Además, habrá intervenciones callejeras. En Río Negro, la Secretaría de Derechos Humanos informó que “se publicarán postales biográficas por la memoria y se realizarán visitas guiadas a la Casona de los Derechos Humanos de Viedma. En Entre Ríos, la Subsecretaría de Derechos Humanos, junto a diferentes organizaciones, estableció una agenda con películas, charlas y muestras que comenzó el 11 de marzo y se extenderá hasta el 3 de abril. Las organizaciones de Corrientes realizarán a las 18 una movilización por la costanera hasta el sitio de memoria del excentro clandestino de detención que funcionó en el Regimiento de Infantería 9.

