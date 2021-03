Almirante Brown planta memoria y dice “Nunca Más”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares junto a integrantes del equipo municipal y concejales brownianos concretaron la plantación de un ceibo en la puerta del Concejo Deliberante local, en el marco del programa “Plantamos Memoria”, al cumplirse hoy 24 de marzo 45 años del último Golpe de Estado Cívico Militar en la Argentina.

La emotiva jornada se desarrolló en el ingreso del edificio ubicado en Pellerano N° 778, donde el jefe comunal colocó el árbol en la puerta del edificio junto con el presidente del Concejo, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Gobierno, Juan Fabiani y la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán. También dijo “presente” el ex Intendente local derrocado por la última dictadura militar, Julio Busteros.

“Nos llena de orgullo esta actividad porque estamos en la casa del Pueblo. Siempre en la agenda de marzo tenemos propuestas en este lugar tan representativo para todos. Y este 24 de marzo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia desde Almirante Brown decimos ´Nunca Más´”, remarcó Mariano Cascallares.

La campaña fue lanzada por organismos de derechos humanos con el objetivo de plantar 30 mil árboles en homenaje a los 30.000 detenidos y desaparecidos, a 45 años de la última dictadura cívico militar. Esta iniciativa es replicada este 24 de marzo por distintas organizaciones del país, entre ellas Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S, entre muchos otros. De la jornada participaron el presidente de bloque “Frente de Todos”, Cecilia Cecchini; la presidente de bloque “Cambiemos”, Leticia Bontempo; el presidente de bloque “Fe”, Claudio Villagra; la presidente de la Comisión de DDHH, Andrea Bonetto; la concejal y vicepresidente de la Comisión de DDHH, Antonella Napoli, y los vocales de la Comisión de DDHH, Javier Toloza, Julia Paolino y Nancy Yorky. También dijeron presente el representante de la organización H.I.J.O.S., Martin Castillo y representantes de la Casa de la Memoria y los DDHH, entre otros.

