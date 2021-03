Kicillof habló del “primer tiempo” de la pandemia y se burló de Mauricio Macri

El gobernador Axel Kicillof destacó la campaña de vacunación contra el coronavirus que viene desarrollando la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, y aprovechó la ocasión para utilizar analogías futboleras de forma irónica haciendo referencia al libro “Primer tiempo” del ex presidente Mauricio Macri. La semana pasada, Macri presentó su primer libro en un acto repleto de representantes de Juntos por el Cambio. Fiel a su estilo, la obra del referente del PRO está repleta de metáforas futbolísticas y el gobernador bonaerense hizo alusión a eso. Con motivo de llegar al millón de vacunados en la provincia de Buenos Aires, se celebró un acto en un vacunatorio de la Universidad de Lanús del que participó el presidente Alberto Fernández y Axel Kicillof. Durante la actividad, el dirigente provincial explicó que con el avance de la inmunización “se reduce fuertemente la cantidad de internados y fallecidos” por coronavirus y, entre risas aseguró: “Le hemos ganado el ‘primer tiempo’ a la enfermedad”. Todavía con una sonrisa, el mandatario bonaerense aseguró que “esto hay que marcarlo”, en relación al trabajo que viene haciendo el gobierno para combatir la pandemia, “porque sino todo el tiempo nos corren el arco ya que estamos con metáforas futboleras mejor aplicadas”. De esta manera, y sin nombrar a Mauricio Macri, Kicillof se divirtió al criticar el recurso al que suele recurrir, en repetidas ocasiones, el ex presidente.

