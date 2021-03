En Almirante Brown vacunan en los autos a personas con movilidad reducida

El Municipio de Almirante Brown informó que avanza a todo ritmo el plan de vacunación en el distrito y que con el objetivo de seguir ampliando servicios para la comunidad, incorporó en el Centro Comunitario de Malvinas Argentina la posibilidad de aplicar las dosis adentro de los autos a personas con movilidad reducida. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares indicaron que la iniciativa se realiza en el edificio ubicado en el cruce de Pasteur y Lapacho, lugar donde actualmente se vacuna a adultos mayores de 70 años con la Sputnik V. En este sentido, en caso de que se acerque un vecino o vecina de avanzada edad o con alguna complicación motriz se ofrece la posibilidad de ingresar al vacunatorio con el auto particular y recibir la atención sin salir del rodado. También se acondicionó un pequeño estacionamiento de vehículos en la puerta del lugar que durante los días de lluvia es dotado con gazebos para que el personal de salud pueda aplicar las dosis en los autos. Actualmente son once los puntos de vacunación en Almirante Brown y la inmunización se realiza incluso los fines de semana. Cabe recordar que los turnos son administrados por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, motivo por el que se solicita a la comunidad que se registre en vacunatepba.gba.gob.ar para seguir avanzando con el plan de vacunación. Articulado con el Gobierno Nacional y su par Provincial, el programa en el distrito comenzó a fines de diciembre con el personal de Salud, siguió con los adultos mayores de las residencias geriátricas, luego se incorporaron docentes y policías, y también los mayores de 60 años, mayores de 70 y los menores de 70 con patologías de riesgo.

