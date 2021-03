El municipio puso en marcha un operativo integral de servicios en Calzada

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, puso en marcha el operativo integral “Barrios Seguros” para llevar servicios y asesoramiento a las vecinas y los vecinos de las localidades brownianas. Esta semana de 8 a 14 horas las jornadas se están desarrollando en la Plaza Che Guevara de Rafael Calzada (calles Santa Ana y Jorge). Se trata de un operativo integral que incluye numerosos servicios municipales para poder realizar trabajos de abordaje territorial. Es un despliegue de operativos multiagenciales en el territorio con un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, y el Municipio de Almirante Brown. En Salud hay Vacunación por Calendario y médicos profesionales clínicos, pediatría, ginecología, obstetricia y odontología, entre otros servicios, además de zoonosis con castraciones y consultas veterinarias gratuitas. También se realiza el Detectar, concientización sobre dengue y promotoras de salud informando sobre distintos servicios. En materia de Seguridad, se armaron stands de Alerta Brown, Alarmas Comunitarias, Corredores escolares, 0800droga, Inscripción A la nueva Policía Bonaerense, Defensa del consumidor y Casa de Justicia. Relacionado al Medio ambiente hay un trailer de reciclaje, Promotores Ambientales y material gráfico de arroyos para entregar a los vecinos. En Producción y Empleo hay stands informativos sobre los cursos que se dan en el Cefip, la panificadora municipal, la Granja Educativa Municipal, Descubrí Brown y una Feria de Productores Rurales. También hay servicios de Descentralizada donde se atienden distintos reclamos municipales; un Bibliomóvil del área de Cultura; información relacionada a Infraestructura como obras en ejecución, proyectos a realizar, bacheos y luminarias; taller Mi Primer Registro y Causa Común Brown Además de los distintos servicios se realizará una mejora integral en el barrio con instalación de luminarias LED y tareas de limpieza.

