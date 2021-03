El municipio de Almirante Brown lanza talleres de arte y cultura

El Instituto Municipal de las Culturas de Almirante Brown informó que está lanzando el Programa de Formación Artística dirigido a la comunidad, bajo la modalidad de de talleres y seminarios para grandes y chicos que se dictarán en modalidad virtual y presencial. La inscripción será del martes 23 al domingo 28 de marzo, mediante un formulario online. La oferta cuenta con más de cincuenta propuestas dentro de las siguientes disciplinas: artes visuales, danza, arte dramático, literatura, artesanías, música y pensamiento crítico entre otros, según informó el Municipio de Almirante Brown. La oferta virtual y semipresencial será a través de las plataformas Zoom y Google Meet. El único requerimiento será contar con una dirección de Gmail para poder contactarse. Los talleres presenciales se dictarán en el Centro Tradicionalista los Candiles, en la Casa Municipal de la Cultura, en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo. Se informó que los cupos son reducidos y ajustados al protocolo, y los participantes deberán entregar declaración jurada de salud. Para información ingresar en www.facebook.com/InstitutoDeLasCulturasBrown También se ofrece la posibilidad de inscribirse en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ9FUpu-Jtv732m78coOGIDu2P5GjbCQuMcKDjtQrUwvC-LA/viewform?usp=sf_link .

