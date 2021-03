Confirman en Corrientes un caso de coronavirus con la cepa de Río de Janeiro

El Gobierno de Corrientes confirmó que detectó un caso de coronavirus con la cepa de Río de Janeiro, según los resultados de pruebas realizadas en el Instituto Malbrán, informaron fuentes oficiales. El Ministerio de Salud Pública de Corrientes envió la semana pasada al Instituto Malbrán cuatro muestras de personas con coronavirus en la localidad de Ituzaingó, y el ministro Vignolo informó que se detectó la cepa de Río de Janeiro. “Por un lado da tranquilidad, pero por otro no porque la de Manaos es más agresiva en cuanto a mortalidad, pero la de Río de Janeiro es muy contagiosa y por lo tanto hay que tener todos los cuidados”, informó el funcionario en declaraciones a la FM Radio Dos de Corrientes. Otra fuente del Poder Ejecutivo provincial indicó a Telam que del total de las muestras, una corresponde a esa cepa brasileña. El jefe de la cartera política del Gobierno de Gustavo Valdés explicó que se trata de muestras de casos positivos detectados en “la zona de Aña Cuá, en Ituzaingó”. Al mismo tiempo, el director de la obra de ampliación de la central hidroeléctrica de Yacyretá que se realiza allí, Fabián Ríos, dio a conocer que “el 90 por ciento de los trabajadores argentinos de Añá Cuá se encuentra vacunado luego de su categorización como esenciales realizada por Alberto Fernández”. El operativo de vacunación se desarrolló durante el fin de semana y estuvo a cargo del Ministerio de Salud de Corrientes, agregó Ríos. Vignolo precisó que “se están mandando muestras de modo permanente al Malbrán, las toman desde el equipo del área de Epidemiología, para poder tomar decisiones con anticipación”.

Both comments and pings are currently closed.