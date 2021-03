UCR bonaerense: Ganó Maxi Abad y es el nuevo presidente

Abad arrasó en el interior e hizo una muy buena elección en el conurbano, que le permitió balancear la tendencia a su favor. Los números. El legislador bonaerense Maximiliano Abad se convirtió en el nuevo presidente de la UCR en la provincia de Buenos Aires tras imponerse en las elecciones internas del partido con alrededor del 56% de los votos contra 44% de su oponente, Gustavo Posse. Pese a los resultados oficiales, con más del 70% de las mesas escrutadas, el intendente de San Isidro no reconoció la derrota. “Con el 20% de las actas escrutadas les decimos que vamos a seguir con el conteo hasta obtener el resultado definitivo”, publicó en sus redes sociales. Abad logró un importante apoyo en el interior de la Provincia, donde arrasó. Pero más importante aún fue su buena performance en el conurbano, un territorio que en la previa parecía darle la ventaja a Posse. La participación fue alta, especialmente en los municipios del interior como Bolívar, donde llegó a votar el 50% del padrón, 1.479 electores. Allí, Abad se llevó 1.094 votos (73,95%) contra 285 (26,05%) de Posse. En total votaron más de 105.000 afiliados a la UCR. La localía pesó para ambos candidatos. En General Pueyrredón, territorio de Maxi Abad, votaron 3.814 afiliados. El 66,67% eligió la lista del marplatense, y apenas el 32,34% puso su voto por el opositor. En tanto que en San Isidro, donde Posse gobierna hace más de 20 años, votaron casi 7.000 boinas blancas y el local sacó más de 5.000 votos de diferencia. Pese al histórico armado de Posse en el conurbano, Abad pudo dar algunas sorpresas: Almirante Brown, General Rodríguez, Tres de Febrero y La Plata se decantaron a su favor. En San Fernando obtuvo 2.600 de los 3.700 votos. Y logró porcentajes cercanos al 50% en Pilar, Morón y Lomas de Zamora, entre otros distritos. Daniel Salvador mantiene su legado El triunfo de Maxi Abad es la continuidad del oficialismo en la UCR bonaerense. El ex vicegobernador, Daniel Salvador, le deja la posta al jefe del bloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense. En la coalición opositora respiran: el triunfo de Abad supone la continuidad del bloque, sin la ruptura que pretendía Posse. “De los 32 intendentes de Juntos por el Cambio, 27 están con Abad”, habían manifestado a INFOCIELO allegados al legislador. Y señalan que habrá renovación: la mayoría de los intendentes radicales en el interior, el principal apoyo de Abad, atraviesan su primer o segundo mandato en sus distritos. Aunque no habrá ruptura en Juntos por el Cambio, intentarán un avance contra el PRO. “Queremos que el próximo Gobernador sea radical”, advirtieron. El mensaje de varios referentes del radicalismo Luego de conocerse los resultados oficiales, varios dirigentes de la UCR felicitaron al flamante presidente.

