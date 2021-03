Jorge Macri: “La Pyme industrial del conurbano no la pasó bien en nuestro gobierno”

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, expresó que “sueña con ser gobernador” de la provincia de Buenos Aires y afirmó que “en el 2023 seguro” va a competir por ese puesto. “La campaña ocurrirá en el 2022, pero yo estoy recorriendo y aprendiendo”, dijo el jefe comunal de Juntos por el Cambio en una entrevista con Radio Rivadavia, en la que ratificó sus intenciones de gobernar el principal distrito del país. En ese marco, advirtió que la candidatura a gobernador bonaerense “no es un premio o algo que te colgas en la solapa”, en lo que pareció un mensaje hacia adentro de su propia coalición. Macri contó que está realizando visitas a localidades bonaerenses con la idea de entender qué se hizo “mal” en el territorio durante la gestión de Cambiemos, que en el 2019 perdió ante el Frente de Todos. “La Pyme industrial del conurbano no la pasó bien en nuestro gobierno”, admitió el intendente, y opinó que el espacio debe “mejorar mucho” en esas políticas. Además, reivindicó su pertenencia al Grupo Dorrego, formado por intendentes de la alianza opositora. “Con ellos (por los intendentes) decimos: ‘Dejen de mandarnos iluminados de afuera, vamos nosotros a construir algo'”, advirtió Macri, en lo que pareció un tiro por elevación a las ambiciones bonaerenses del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli. “Imaginate si le mandas a los cordobeses alguien de la Ciudad de Buenos Aires, no funciona así”, se quejó. En cuanto a su relación con su primo, el expresidente Mauricio Macri, el intendente de Vicente López aceptó mantener “muchas coincidencias” pero también “algunas diferencias”. Dijo que ambos quieren “un país equilibrado donde no se gaste más plata de la que ingresa, donde la política esté al servicio de la gente”. “Por ahí las diferencias están más en cómo recorrer ese camino, en dónde ponemos el énfasis”, declaró.

