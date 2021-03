Alberto Fernández asume la presidencia del Consejo del Partido Justicialista

El presidente Alberto Fernández asumirá mañana la presidencia del Consejo del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional en un acto que se realizará en el club Defensores de Belgrano, en el barrio porteño de Nuñez. Asistirán funcionarios, gobernadores, legisladores, intendentes, referentes sindicales y partidarios, aunque en un número limitado y bajo estrictos controles sanitarios por la pandemia de coronavirus. El proceso de renovación de autoridades se completará con el primer encuentro del flamante Consejo que conducirá los destinos partidarios, en una etapa que se inicia con el peronismo en el poder y que tiene entre susobjetivos centrales la idea de “modernizar el partido” y darle una estructura “más ágil”, señalaron fuentes cercanas al primer mandatario. Luego de casi cinco años de presidencia del diputado nacional José Luis Gioja, en un contexto adverso por la división del peronismo tras la derrota del 2015 y la intervención judicial en 2018, ahora será el turno del Presidente, en una situación muy diferente. En esta oportunidad, Fernández estará acompañado por todos los sectores del peronismo que consensuaron una lista denominada “Unidad y Federalismo”, que representa a los distintos espacios dentro del movimiento justicialista, incluidas agrupaciones como La Cámpora, que había quedado afuera del PJ en 2016. Bajo la premisa de “unidad en la diversidad”, el Consejo del PJ nacional estará integrado por la vicepresidenta 1°, la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez; vicepresidente 2°, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; vicepresidenta 3°, la vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga; vicepresidente 4°, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur; la vicepresidente 5°, la diputada nacional Lucía Corpacci; cumpliendo con la ley de Paridad de Género. También acompañarán a Alberto Fernández en el PJ los ministros Santiago Cafiero (Gabinete); Eduardo de Pedro (Interior) y Agustín Rossi (Defensa); los secretarios Julio Vitobello (General), Fernando Navarro (Relaciones Parlamentarias) y Guillermo Olivieri (Culto); y la titular de Anses, Fernanda Raverta. Forman parte de esta nueva conducción los sindicalistas Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros), Antonio Caló (UOM), Víctor Santa María (Suterh), Ricardo Pignanelli (Smata) y Hugo Yasky (CTA). Además de Kicillof y Manzur, los gobernadores peronistas que acompañan a Fernández como consejeros en la conducción partidaria son Sergio Ziliotto (La Pampa), Sergio Uñac (San Juan), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Omar Perotti (Santa Fe), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario.

