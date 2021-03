Coronavirus: Crean una plataforma que registra los casos en escuelas

La plataforma digital registrará todos los casos de coronavirus positivos y sospechosos en las escuelas de todo el país”Cuidar Escuelas” es el nombre de la nueva plataforma digital que registrará todos los casos positivos o sospechosos de coronavirus en docentes, auxiliares, directivos y estudiantes de 67.000 escuelas de todo el país. Fue puesta en marcha hoy para analizar en detalle “el funcionamiento de los protocolos en todo el país”.En la nueva plataforma se volcará la información de todos los casos de coronavirus en escuelas para monitorear el funcionamiento de los protocolos y así “tomar conciencia de los pasos a dar para mejorarlos dentro de la diversidad de las realidades del sistema educativo”, según informó el ministro de Educación Nicolás Trotta. La plataforma Cuidar Escuelas, elaborada en forma conjunta por el Ministerio de Educación de la Nación y la secretaría de Innovación Pública, fue creada con el objetivo de brindar un alerta temprana sobre casos registrados para servir a las acciones de prevención, control y monitoreo de la situación de coronavirus y se conecta con el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). Será el personal directivo de los establecimientos educativos el encargado de registrar en la plataforma todos los casos sospechosos y positivos de coronavirus de los que tome conocimiento dentro de las 24 horas de recibida la información. El Ministerio de Educación explicó que una vez puesta en línea la plataforma, “las y los usuarios designados por cada jurisdicción (directoras, directores, equipos de supervisión o usuarios de los ministerios provinciales) serán notificadas y podrán ingresar con sus datos personales para comenzar a cargar la información. Dentro de la plataforma se podrán encontrar manuales y guías para la carga”. En provincia de Buenos Aires, así como en Chubut, Corrientes, Río Negro, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero se habilitó la carga de datos, mientras que desde el viernes pasado se habilitó la carga para 11 provincias: Chaco, Córdoba, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

