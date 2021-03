Casa por casa, con helicópteros y perros, mil policías buscan a Maia

Más de mil efectivos de tres fuerzas de seguridad con motos, camionetas, helicópteros y perros rastreadores buscaban la tarde y noche del miércoles a Maia Yael Beloso, la niña de 7 años que fue vista por última vez el pasado lunes en el barrio porteño de Villa Lugano cuando un hombre se la llevó en bicicleta hacia la zona oeste del conurbano. Fuentes policiales y judiciales aseguraron que esta tarde se realizaban rastrillajes de búsqueda casa por casa en barrios de la localidad bonaerense de La Reja, partido de Moreno, y en General Rodríguez, hasta donde se cree que pudo haber llegado la niña junto al sospechoso, identificado como Carlos Alberto Sierra o Carlos Alberto Savanz, de 39 años, sobre quien pesa una orden de captura. En tanto, Stella, la madre de Maia, junto a otros familiares, tuvo reuniones permanentes con las máximas autoridades políticas en Seguridad de la Nación, de provincia y de Ciudad, que la mantenían informada acerca de los movimientos realizados por los investigadores. Además, decenas de vecinos y amigos de la familia de Maia participaron durante toda la jornada de cortes de la autopista Dellepiane, a la altura del barrio de Villa Lugano, en reclamo del esclarecimiento del caso y exigiendo la aparición con vida de la niña. “Le pedimos a la gente que por favor si los ven o saben algo llamen al 911 o al 134, que estén atentos. Si ven algo raro que lo reporten. Les pedimos por favor que nos ayuden”, dijo a la prensa Gabriela, tía de Maia, al llegar al corte que se montó en la autopista Dellepiane y la avenida Escalada. La búsqueda El caso de Maia recolocó en la escena pública la vulnerabilidad social en la que se encuentran las personas que, como ella y su familia, viven en situación de calle en la ciudad, cuya cifra asciende a 7251, según el último relevamiento anual realizado por organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría de la Ciudad y la Auditoría General porteña. Respecto a la investigación, los policías, bajo la supervisión de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 54, a cargo de Laura Belloqui, analizaron hoy decenas de cámaras de seguridad que captaron el minuto a minuto del trayecto que realizó Maia con su captor desde las 8.40 de la mañana del lunes en Villa Lugano hasta pasadas las 13.30 de ese día, cuando se los ve por última vez en el partido de General Rodríguez. Tras evaluar la situación, se resolvió activar el “Alerta Sofía” (un sistema de comunicación de emergencia rápida para el reporte de desapariciones de menores de edad), y se conformó un “comité de crisis” integrado por la fiscal Belloqui, la cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), el Ministerio de Seguridad de la Nación, de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires. Desde entonces, unos 700 efectivos de la policía bonaerense, agentes de distintas divisiones de la Policía de la Ciudad en motos y camionetas, expertos de la Policía Federal con helicópteros y bomberos con perros adiestrados participaban hoy de la búsqueda de la niña. Los familiares siguen reclamando y exigen la aparición de la niña secuestrada.

Los familiares siguen reclamando y exigen la aparición de la niña secuestrada. Durante toda la jornada, los investigadores recibieron decenas de llamadas de vecinos a los teléfonos de emergencias 911 y 134 (Alerta Sofía) que aportaron datos sobre la presunta presencia de la niña y del sospechoso en una casa abandonada de la zona de Moreno. Dónde se desarrollan las búsquedas Otro foco de búsqueda se centró también en un predio de la Iglesia de la Virgen de Fátima, en General Rodríguez, donde se montó un “centro de operaciones” y se organizó una búsqueda casa por casa en los alrededores. También se concretó un rastrillaje en un descampado de esa zona, del cual participaron perros adiestrados en búsqueda de personas, que no arrojó resultados positivos. Por la mañana, el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, se reunió con la madre de Maia para brindarle detalles sobre los trabajos que estaba realizando la policía, tras lo cual aseguró que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le pidió poner todos los recursos “para colaborar y resolver” el caso. Cámaras de seguridad siguieron los pasos del raptor y la niña.

Cámaras de seguridad siguieron los pasos del raptor y la niña. “El gobernador decidió poner toda nuestra prioridad en resolver un caso que nos angustia a todos”, dijo el funcionario al hacerse presente esta mañana en la autopista Dellepiane, donde vecinos del barrio Cildáñez mantienen un corte en apoyo a la madre de Maia, Stella. Luego, pasado el mediodía, el vicejefe de Gobierno porteño a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, ofreció un informe respecto a la investigación que se llevó a cabo desde el momento en que fue denunciada la desaparición de Maia y dio los detalles de las cámaras de seguridad que captaron el momento en el que el sospechosos se lleva a la niña hasta la estación de trenes de Liniers, donde aborda un tren hacia Castelar. Las cámaras municipales registraron luego el paso de la niña junto a Sierra en una panadería de Ituzaingó, posteriormente en proximidades de un shopping en Moreno y finalmente en la colectora de la Autopista del Oeste y ruta 28, en General Rodríguez. Una de las últimas imágenes de Maia y su secuestrador de la mañana del lunes.

Una de las últimas imágenes de Maia y su secuestrador de la mañana del lunes. Por la tarde, el secretario de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba, aseguró que se montó un “comando unificado” de distintas fuerzas de seguridad federales, de la ciudad y de la provincia para encontrar a Maia, el cual continuará funcionando “hasta que haya novedades sobre la niña”. Además, el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, anunció que se solicitó la posibilidad de ofrecer una recompensa a quienes aporten datos sobre el paradero de Maia. Respecto al sospechoso, de apellido Sierra o Savanz, sobre quien pesa una orden de captura firmada por la jueza Fabiana Galletti, los investigadores determinaron que tiene un antecedente por robo y por un abuso sexual de un menor de edad familiar suyo de septiembre del año pasado, según lo reveló uno de sus hermanos en declaraciones a los medios.

Both comments and pings are currently closed.