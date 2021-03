Almirante Brown se sumó al programa provincial “Compra mas cerca”

ALMIRANTE BROWN SE SUMÓ AL PROGRAMA PROVINCIAL “COMPRÁ MÁS CERCA” El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa y el intendente browniano Mariano Cascallares firmaron el convenio de adhesión al programa Comprá Más Cerca, una política pública que permite fijar precios de referencia para productos esenciales y fomentar la actividad en autoservicios barriales y comercios de cercanía. Este programa se focaliza en el cuidado del bolsillo de los vecinos. Comprá Más Cerca apunta a garantizar precios de referencia de 23 productos básicos en comercios minoristas, para dinamizar la actividad comercial, optimizar el abastecimiento y crear mecanismos de comercialización para productos elaborados o fabricados por PyMEs y cooperativas locales. “Los comercios de proximidad tienen distintas formas para abastecerse, muchas veces venden la producción de cooperativas y pymes locales”, observó el ministro, “por eso Comprá Más Cerca tiene flexibilidad para que sus productos no tengan nombre propio, o marca definida, sino que puedan tener distintos proveedores”. Los productos de la canasta de Comprá Más Cerca no tienen una marca específica y en esta primera fase son arroz, fideos cortos y largos, aceite, harinas de trigo y maíz, mayonesa, vinagre, arvejas, agua mineralizada, galletitas de agua, pan rallado, papel higiénico, papel de rollo de cocina, lavandina, jabón de tocador, jabón para la ropa, pasta dental, desodorante antitranspirante, shampoo, acondicionador, protectores diarios y toallas femeninas. Junto con Almirante Brown, también adhirieron a este programa los Municipios de Presidente Perón, Avellaneda, Ezeiza, Lomas de Zamora y San Vicente. Los representantes de los municipios fueron Nicolás Mantegazza, intendente de San Vicente, donde tuvo lugar la rúbrica del convenio; Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown; Blanca Haydeé Cantero, intendenta de Presidente Perón; Gastón Granados, intendente interino de Ezeiza; Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora y Alejo Chornobroff, intendente interino de Avellaneda. “Esta política busca cuidar los bolsillos de vecinas y vecinos”, remarcó Augusto Costa y destacó que “la Provincia, con este programa, pone a disposición de la gente productos de calidad y a precios razonables”.

Both comments and pings are currently closed.