Aerolíneas vuela a Moscú para traer más vacunas

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas partía durante las primeras horas de la madrugada del jueves rumbo a Moscú para traer una nueva partida de vacunas Sputnik V contra el coronavirus, según confirmó el presidente de la compañía, Pablo Ceriani a través de su cuenta de Twitter. “Mañana 01:05 am parte un nuevo vuelo de @Aerolineas_AR a Moscú para traer el país más dosis de la vacuna Sputnik V. Es la séptima operación a Rusia para seguir dando la pelea contra el Covid 19. Una gran responsabilidad para todo el equipo de nuestra aerolínea de bandera”, señaló Ceriani en horas de la tarde en la red social. El vuelo AR1060 cubrirá la ruta de forma directa y permanecerá en Moscú alrededor de 4 horas para realizar la estiba. El regreso al aeropuerto internacional de Ezeiza bajo el numero AR 1061 será el próximo viernes 19 de marzo a las 15. En total, serán 40 horas de operación entre las 16 horas de vuelo hacia el aeropuerto de Sheremetievo, el proceso de carga y las casi 18 horas que insume el tramo Moscú-Buenos Aires. Los vuelos anteriores Aerolíneas Argentinas inició sus vuelos a Moscú a fines de diciembre y en los dos primeros vuelos llegaron al país 600.000 dosis de Sputnik V, mientras que en el tercero llegaron 220.000 dosis. En el cuarto vuelo llegaron al país 400.000 nuevas dosis, en tanto que le siguieron otras 904.000 dosis provenientes de la República Popular de China. Luego llegó el turno del quinto vuelo a Rusia, en el que se trasladaron 517.000 dosis. Por último, el sexto vuelo trajo al país desde Moscú 732.000 dosis, lo que completa hasta el momento 3.374.000 dosis de vacunas trasladadas por la aerolínea de bandera a la Argentina.

