Encontraron a Maia en la estación de trenes de Luján

El hallazgo se produjo esta mañana en Las Heras y Gamboa, de Luján, y, según las primeras informaciones policiales, la niña estaba junto al hombre que se la llevó, Carlos Savans. Maia Yael Beloso, la niña de 7 años desaparecida hace tres días del partido porteño de Villa Lugano cuando un hombre se la llevó en bicicleta hacia la zona oeste del conurbano, fue hallada esta mañana sana y salva en Luján, informaron a Télam fuentes policiales y municipales. El hallazgo se produjo esta mañana en Las Heras y Gamboa, de Luján, y, según las primeras informaciones policiales, la niña estaba junto al hombre que se la llevó, Carlos Savans.

