Los nombres de la lista del PJ bonaerense que encabeza Máximo Kirchner

El PJ Bonaerense oficializó la lista de unidad para la renovación de autoridades, una nómina que tendrá al jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, como presidente partidario, acompañado por intendentes, ministros de los gabinetes nacional y provincial, sindicalistas nucleados en las distintas centrales obreras y dirigentes camporistas. “Es una propuesta de consenso, resultado de la unidad de los distintos sectores del peronismo bonaerense”, indicó el partido y destacó que la nómina “expresa también un marco de pluralidad al incluir representación de las distintas corrientes del movimiento popular, los intendentes del Conurbano y el interior provincial, la juventud, el movimiento obrero y referentes territoriales”. Además, el peronismo provincial resaltó que la nueva nómina, que se encamina a la proclamación fijada para el 2 de mayo, es “paritaria” porque “el género se aborda como en forma transversal, con participación igualitaria de candidatas mujeres y representación de las diversidades en los distintos ámbitos de representación”. Forman parte de la nómina los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat), además de la ministra de Gobierno provincial, Teresa García, y la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, entre otros funcionarios. Por la Tercera Sección electoral, que comprende el sur del Conurbano, figuran Martín Insaurralde, Fernando Espinoza -intendentes de Lomas de Zamora y la Matanza, respectivamente-, Dulce Granados, Mariano Cascallares y Marisa Fassi -jefes comunales de Almirante Brown y Cañuelas-, además de Ferraresi, mientras que por la Primera sección se anotan los alcaldes Leo Nardini (Malvinas Argentinas), Mariel Fernández (Moreno) y Juan Zabaleta (Hurligham), además de Katopodis y Santiago Révora. Por la rama femenina fueron inscriptas la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; Karina Menéndez, Juliana Di Tulio y Liliana Schwint, además de Magario, y por la rama sindical pusieron su rúbrica Esteban Sanzio, Vanesa Siley, Omar Plaini, Humberto Bertinat y Walter Correa. En este proceso el PJ Bonaerense debe elegir cuatro consejeros titulares y dos suplentes por cada una de las ocho secciones electorales, aunque “después del primer congreso partidario post elección los dos suplentes se convertirían en titulares, ascendiendo así a seis los consejeros titulares por sección”, indicó a Télam una fuente partidaria. Completan el acuerdo de unidad, por la rama de la juventud, Ayelén López, Macarena Kunkel, Amira Curi, María Marta Guerra y Tomás Bozzano. Los consejeros del resto de las secciones electorales son: por la Cuarta, Walter Torchio, María Celia Gianini, Alberto Conocciari, Sol Fernández, Germán Lago y Pablo Zurro, mientras que por la Quinta fueron inscriptos Fernanda Raverta, Juan Pablo De Jesús, Gustavo Barrera, Andrea Cáceres, Jorge Paredi y Marcela Basualdo. Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, va por la primera sección. Por la Sexta, en tanto, figuran Alejandro Di Chiara, Alejandro Acerbo, Ayelén Durán, Marcelo Santillán, Néstor Álvarez y Marisol Merkel, y por la Séptima fueron anotados Juan Carlos Gasparini, Hernán Ralinqueo, Laura Aloisi, Guillermo Santellán, Agustina Rubio y María Manzini. Por último, por la Octava Sección, que comprende a la ciudad de La Plata, asumirán como consejeros Florencia Saintout, Julio Alak, Victoria Tolosa Paz, Andrés Larroque, Gabriel Bruera y Nancy Beatriz Riquelme. Fernando Gray El intendente de Esteban Echeverría y vicepresidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, se mantuvo fuera de este armado, al solicitar por vía judicial que se respeten los mandatos vigentes, que vencen el 17 de diciembre de este año y que quedarían truncos por la elección que se convocó para mayo. La lista de Máximo Kirchner se presenta como una nómina de unidad, aunque en las últimos días se anotó en la contienda el empresario Alberto Samid, cuya lista deberá ser aprobada ahora por la Junta Electoral partidaria.

