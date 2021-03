En febrero, una familia tipo necesitó $57.997,48 para no caer debajo de la línea de la pobreza

La Canasta Básica Total (CBT) registró en febrero un aumento de 2,7%, por lo que un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesitó contar con ingresos por $57.997,48 para no caer debajo de la línea de la pobreza, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Durante febrero de 2021, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) con respecto a enero de 2021 fue de 3,6%, mientras que la variación de la canasta básica total (CBT) fue de 2,7%. Las variaciones interanuales de la CBA y la CBT resultaron del 46,4% y 42,2% respectivamente. La canasta básica alimentaria (CBA) se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades. Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población, a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 1996/97. Dicha composición fue validada, en términos de la estructura alimentaria, con el patrón de consumo que surge de la ENGHo 2004/05. Dado que los requerimientos nutricionales son diferentes según la edad, el sexo y la actividad de las personas, es necesario hacer una adecuación que refleje las características de cada miembro de un hogar en relación con sus necesidades nutricionales. Para ello, se toma como unidad de referencia el requerimiento energético (2.750 kcal) del varón adulto y se establecen relaciones en función del sexo y la edad de las personas. Se construye así una tabla de equivalencias que se presenta en el cuadro 4. A esa unidad de referencia se la denomina “adulto equivalente”. Para determinar la canasta básica total (CBT) se amplía la CBA, considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia. La CBA se valoriza cada mes con los precios relevados por el índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA). Informe completo del INDEC: Canasta básica, febrero 2021. INDEC. by Diario 26 on Scribd En el caso de la canasta básica alimentaria (CBA), la variación mensual respecto de enero fue de 3,6%; mientras que las variaciones interanuales de la CBA y la CBT resultaron del 46,4% y 42,2% respectivamente. Ese mismo hogar precisó un ingreso mensual de $24.575,20 para no ser considerado indigente.

Both comments and pings are currently closed.