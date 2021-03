Córdoba: detectaron variantes del coronavirus de Reino Unido y Manaos en tres pacientes

El Ministerio de Salud de Córdoba informó que se detectaron en la provincia variantes del virus SARS-CoV-2 que corresponden a las del Reino Unido en dos casos y a la de Manaos en otro, todos en personas que regresaron de viajes al exterior. La información que publica el sitio web oficial de Casa de Gobierno detalla que los tres casos fueron detectados a partir de investigaciones realizadas por el Laboratorio Central provincial, el Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en el marco del Proyecto PAIS del Consorcio Argentino de Genómica de SARS-CoV-2. Esas búsquedas se llevan adelante con el objetivo de caracterizar genéticamente el virus, conocer su evolución viral y monitorear la aparición de nuevas variantes con cambios genómicos de importancia biológica, explicó el informe. “Las investigaciones permitieron detectar dos casos correspondientes a la variante de Reino Unido y un caso correspondiente a la variante de Manaos”, agregó el texto. La secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, consideró que el hallazgo “no es sinónimo de transmisión de esta nueva variante sino de detección oportuna, gracias al trabajo constante del equipo” que “viene monitoreando la circulación de estas variantes en todo el territorio cordobés”. Barbás sostuvo que los resultados de la investigación “van a permitir reevaluar las estrategias de las personas que regresan al país, como así también reiterarle a la comunidad que, si vuelve del exterior, se haga el test al ingresar a la provincia, permanezcan en aislamiento estricto durante 10 días y, antes del alta, vuelva a realizarse la prueba de PCR”.

