Cascallares encabezó la firma de 118 escrituras con vecinos de Glew, Malvinas y San Francisco de Asís

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó una nueva jornada de escrituración en la que se firmaron 118 documentos en un acto realizado en la Casa de la Cultura, junto a vecinos y vecinas de las localidades de Glew, Malvinas Argentinas y San Francisco de Asís. La jornada se llevó adelante en el establecimiento ubicado Esteban Adrogué 1224, donde el jefe comunal expresó que “en cinco años de gestión ya se avanzó con más de 8.000 escrituras, resolviendo trámites todas las semanas”. “Venimos trabajando muy bien, por eso quiero agradecer a todo el equipo del Municipio y de la Escribanía General de la provincia de Buenos Aires. Este es un trámite importantísimo, muchos de ellos con retraso de muchos años, y sabemos todo lo que significa concretar el sueño de la casa propia”, subrayó Mariano Cascallares. El acto se llevó adelante en el marco del programa de regularización dominial bonaerense “Mi Escritura Mi Casa”, en coordinación con la Escribanía General de Gobierno, mediante protocolos sanitarios y de distanciamiento social. Del acto participaron la diputada bonaerense, Cristina Vilotta; el presidente del Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Medio Ambiente y Hábitat, Ignacio Villaronga; la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri; el delegado municipal de Glew, Guillermo Antoniani, y la delegada de Malvinas Argentinas, Antonella Napoli, además de vecinos y vecinas de las mencionadas localidades.

Both comments and pings are currently closed.