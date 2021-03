Con Máximo Kirchner a la cabeza el PJ bonaerense presenta lista de unidad

Los dirigentes del peronismo bonaerense presentarán hoy la lista de unidad de cara a la renovación de autoridades del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires en un acuerdo que postula al jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, como presidente de la fuerza en ese distrito. Después de haber convocado a la renovación de autoridades partidarias para el 2 de mayo, los dirigentes concretarán hoy la presentación de listas, ante el vencimiento del plazo para hacer las presentaciones, indicaron a Télam fuentes partidarias. El acuerdo de unidad incluye a todos los sectores del peronismo del principal distrito electoral del país, por lo que se descuenta que la nómina quedará integrada por varios intendentes del Conurbano, dirigentes del interior provincial, gremialistas y referentes de movimientos sociales. Fuentes partidarias informaron a Télam que los organizadores negociaban anoche con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, para que desistiera de judicializar el proceso electoral y pasara a integrar al acuerdo de unidad. Allegados a Gray señalaron a Télam que, si bien hubo llamados e intentos de comunicación directa, el jefe comunal manifestó que mantendrá su postura. Gray, actual vicepresidente del partido, presentó un amparo contra el adelantamiento de las elecciones del PJ bonaerense, que debían convocarse en diciembre próximo, y si bien el juez electoral Alejo Ramos Padilla rechazó la decisión de “no innovar”, mantuvo firme la cuestión de fondo, que refiere al pedido de impugnación del calendario electoral partidario. Ante ese fallo, Gray apeló el rechazo a su pedido de una metida cautelar ante la Cámara Nacional Electoral, que es la que ahora debe expedirse. Si ese órgano resolviera de igual modo, desde el entorno del jefe comunal hicieron saber su decisión de recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Pese al consenso en torno a la conducción de Máximo Kirchner, el empresario de la carne Alberto Samid oficializó ayer una lista en la sede de la calle Matheu 130 para competir por la presidencia del sello provincial. “Presentamos toda la documentación requerida de nuestra lista ‘Celeste y Blanca'”, publicó Samid vía redes sociales, desde su casa particular, donde cumple prisión domiciliaria por una condena a 4 años por asociación ilícita. La Junta Electoral del partido deberá definir si habilita la postulación de Samid. (Télam)

Both comments and pings are currently closed.