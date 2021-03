El hijo de Riquelme: viajó a Cancún junto a alumnos contagiados de coronavirus y estuvo en el Boca – River

El hijo de Riquelme viajó a Cancún con alumnos contagiados de coronavirus y estuvo en La Bombonera. Agustín Riquelme dejó a Boca en medio de la polémica. El hijo de Juan Román estuvo en La Bombonera, junto a su padre y otros dirigentes xeneizes para ver el Superclásico. Se lo vio sentado cerca de Jorge Bermúdez y Antonio Barijho, que también trabajan en el club. El problema vio cuando, según TN, se conoció que Agustín Riquelme formó parte de la estadía en Cancún del contingente de alumnos del Colegio Chaltel de Don Torcuato y del St. Margaret´s de Capital Federal que aterrizó el sábado en Ezeiza con 44 casos positivos en coronavirus. El hijo de Riquelme fue parte del viaje de estudios de 149 alumnos, de los cuales 49 quedaron en México al haber dado positivo antes de embarcar. Los que sí viajaron, llegaron el sábado al mediodía: los que vivían en CABA fueron hisopados en Ezeiza y dieron positivo, los que vivían en Provincia de Buenos Aires se fueron a sus casas con la instrucción de aislarse ante la situación de pandemia. Pero este domingo, Agustín Riquelme, hijo de Román, con domicilio en Don Torcuato, estuvo en el Superclásico junto a su padre en el palco y sin barbijo. Fuentes cercanas Juan Román Riquelme le aseguraron a Toda Pasión que Agustín no viajó en el mismo avión que el grupo de estudiantes que dio positivo al arribar a Ezeiza, en el que se encontraba Nicanor, el hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos. La última publicación de Agustín en su cuenta de Instagram es, justamente, una imagen en Cancún y es de las últimas 14 horas. Diego y Cristian, dos de los hermanos de Riquelme, también se mostraron en el palco, al igual que su yerno Juan Cruz, novio de Florencia. El único que usó el barbijo durante el Superclásico, a juzgar por las imágenes, es Jorge Bermúdez (sólo cubriendo la boca y no la nariz). Tal como anunciaron desde la Casa Rosada a través de un comunicado, el sábado tras la llegada del avión, “el Ministerio de Salud de la Nación ratificó hoy la recomendación de evitar los viajes al exterior por motivos no esenciales, ante el riesgo de trasmisión en nuestro país de las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 que circulan a nivel internacional”. Este domingo, Boca y River empataron el domingo 1 a 1 por la Copa de la Liga Profesional de fútbol. Dejó con sabor amargo al xeneize y con tranquilidad a Marcelo Gallardo, que manifestó que el resultado era justo.

